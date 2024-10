Acosta legt zich niet neer bij dominantie Ducati: "Zelfs als ik vaker crash"

Van de 32 MotoGP-races die in 2024 zijn verreden, heeft Ducati er liefst 28 gewonnen. Alleen de sprintraces in Portugal en Catalonië werden niet door de Italiaanse fabrikant gewonnen, evenals beide races in de Verenigde Staten. Sinds de zege van Aleix Espargaró in de sprintrace in Barcelona heeft Ducati al 21 races op rij gewonnen en meestal zonder grote tegenstand van de andere merken. De enige die zich nog regelmatig in de strijd vooraan meldt, is Pedro Acosta. De GasGas Tech3-rijder heeft de snelheid, maar mist nog de consistentie om ook daadwerkelijk een zege te boeken.

Dat bewees Acosta tijdens de Grand Prix van Japan door op knappe wijze zijn eerste pole-position in de MotoGP veilig te stellen, om vervolgens in de sprintrace als leider te crashen en dat op zondag vanuit tweede positie nogmaals te doen. Dat het in Motegi tot tweemaal toe fout ging voor de 20-jarige rijder uit Mazarrón, is volgens hem ook prima te verklaren. "Ik wil niet accepteren dat de Ducati beter is dan de KTM, zelfs als dat ertoe leidt dat ik vaker crash", legde Acosta na de zondagse race uit. "We weten dat we dit moment niet op het niveau van Ducati zitten, maar we zagen ook dat het niet onmogelijk is om daar te komen en ook dat ze niet onaantastbaar zijn. We hebben gezien dat we met ze kunnen vechten."

Acosta toonde afgelopen weekend in ieder geval de bereidheid om alles te geven in een poging van de Ducati's te winnen. Het feit dat hij momenteel op grote achterstand zesde staat in de titelstrijd en geen kans meer maakt om wereldkampioen te worden, rechtvaardigt in zijn ogen dat hij alle risico's neemt - iets wat bijvoorbeeld Francesco Bagnaia en Jorge Martín niet zullen doen. "Er zijn weinig mogelijkheden om Ducati te verslaan. Er zijn momenten in het leven dat je een gok moet wagen en al helemaal als Pecco vooraan rijdt. Hij gaat het risico niet nemen, maar ik wel", stelt Acosta.

Dubbel gevoel na Japanse GP

Zoals gezegd begon het MotoGP-weekend in Japan op uitstekende wijze voor Acosta, die zijn zesde pole in de Grands Prix en eerste in de MotoGP veiligstelde. In zowel de sprintrace als de lange race wist hij die uitstekende uitgangspositie niet om te zetten in een goed resultaat, want in beide races ging hij in kansrijke positie onderuit. Het bezorgt de Spanjaard een dubbel gevoel. "In zekere zin was dit het treurigste weekend van mijn carrière, maar tegelijkertijd ook het weekend waarin ik het beste gevoel had. Dit was mijn competitiefste weekend, maar ook het weekend waarin ik de meeste problemen veroorzaakte."