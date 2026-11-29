MotoGP GP van Valencia

Pedro Acosta neemt met podium afscheid van KTM: 'Geen betere manier om ons verhaal af te sluiten'

Acosta gaf ook toe dat hij Marquez graag de tweede plaats gunde in zijn afscheidsrace

Richard Asher

Gepubliceerd: 29 nov 2026, 18:19

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De lange loopbaan van Pedro Acosta bij KTM kwam zondag bij de Grand Prix van Valencia ten einde. De Spanjaard deed dat in stijl, met een podium dat 24 uur eerder nog onwaarschijnlijk leek.

De coureur uit Murcia had het lastig in de kwalificatie, waarin hij niet verder kwam dan de tiende tijd, en ook in de sprint op zaterdag, die hij als zevende afsloot. Zondag maakte hij echter een flinke stap: hij finishte vlak achter de als tweede geklasseerde Marc Márquez.

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"Ik denk niet dat er een mooiere manier was om dit verhaal met KTM af te sluiten", zei Acosta tijdens de persconferentie na de race.

Na drie bewogen jaren met KTM in de koningsklasse wist Acosta het merk in september een zege te bezorgen in de Grand Prix van Oostenrijk.

"Uiteindelijk hebben we samen afgezien, hebben we samen veel gewonnen en hebben we samen veel verloren. Ik denk dat ze dit verdienen.

"Ik sprak Pit [Beirer, motorsportdirecteur van KTM] ook voor de warm-up en zei: 'Oké kerel, ik ga proberen jullie de beste show te geven die ik kan. Dat is het minste wat ik kan beloven!'

"En om op de laatste dag in deze kleuren op het podium te eindigen, is best bijzonder voor hen. Ze verdienen het. Maar het is [ook] best belangrijk voor mezelf."

Gevraagd naar de technische doorbraak tussen zaterdag en zondag antwoordde Acosta: "We hebben gewoon de juiste bandenspanning voor de voorband gekozen, eindelijk!"

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Hoewel Acosta slechts een paar tienden achter Marquez over de streep kwam, gaf hij toe dat hij niet van plan was om het feestje van de afzwaaiende legende te verstoren.

"Het klopt dat ik nog een kans had als hij iets eerder was gaan vieren", zei Acosta, die de overstap maakt naar het fabrieksteam van Ducati Team dat Marc verlaat. "Maar uiteindelijk is dit Marc zijn dag. Ik vind dat hij deze tweede plaats verdient om zijn dag op de best mogelijke manier af te sluiten.

"Zelfs als hij vroeg was gaan juichen, had ik hem niet ingehaald, want zoals ik al zei: hij verdiende het om zijn laatste dag in het kampioenschap te hebben. Het was de eerste keer in mijn leven dat ik niet aan het racen was in een laatste ronde."

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Acosta zat daardoor wel in de perfecte positie om als eerste van Marc zijn collega-rijders zijn felicitaties over te brengen in de uitloopronde.

De derde plaats in Valencia bezorgde Acosta ruimschoots de vierde plek in het rijderskampioenschap. Ai Ogura eindigde het seizoen op negen punten achterstand.

KTM was al lang zeker van de derde plaats in het constructeurskampioenschap. Aprilia stelde in Valencia de winst in dat klassement veilig, terwijl Ducati genoegen moest nemen met de tweede plaats.

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