MotoGP GP van Qatar

Pedro Acosta na mislopen Q2 in Qatar: 'Erger dan vandaag kan niet'

De Spanjaard miste voor pas de derde keer dit seizoen de top 10

Richard Asher Germán Garcia Casanova

Gepubliceerd: 6 nov 2026, 18:47

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Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

KTM-fabriekscoureur Pedro Acosta denkt dat het na zijn verrassende mislukking om zich rechtstreeks te plaatsen voor Q2 van de Grand Prix van Qatar alleen maar beter kan gaan.

De Spanjaard kwam snelheid tekort op de zachte achterband en kon simpelweg zijn gebruikelijke tempo niet aanspreken, waardoor hij de Training van vrijdagavond als veertiende afsloot.

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Het was pas de derde keer dit seizoen dat de kopman van KTM geen rechtstreeks ticket voor Q2 wist te bemachtigen. De andere twee keren waren veel eerder in het jaar, bij de Grands Prix van Italië en Spanje.

In beide races wist hij zich op zaterdag in ieder geval voldoende te herstellen om via Q1 alsnog Q2 te halen. Dat is mogelijk wat de man uit Murcia hoop gaf dat het morgen beter zal gaan.

"Morgenochtend gaan we proberen het tij te keren", merkte hij op tijdens zijn gesprek met Spaanse media. "Want slechter dan vandaag kan het niet worden."

Acosta legde in zijn Engelstalige interview uit dat hij alleen had geworsteld op de zachte band die wordt gebruikt om snelle rondetijden neer te zetten. Eerder in de sessie had hij in de top-vijf gestaan, net als tijdens de vrije training 1, beide periodes waarin het veld grotendeels op mediums trainde.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Ik verwachtte voordat ik hierheen kwam al dat het echt zwaar zou worden. Maar goed, er gebeurde iets vreemds, want ik liet een goed tempo zien met de medium achterband - en daarna was het met de nieuwe soft, voor de aanval op een snelle tijd, een complete ramp.

"Ik denk dat we het moeten nakijken, want zoals ik zei: ik was snel met de medium en echt langzaam met de soft.

"Ik miste heel veel grip. En de remwerking met de achterband was ook echt heel, heel slecht. Zelfs vergeleken met een medium achterband die 10, 11, 12 ronden oud was, was het met een nieuwe soft behoorlijk vreemd."

Acosta wilde niet in detail treden over het probleem waardoor hij tijdens de eerste sessie van de dag van de baan ging, en noemde het een "elektronisch probleem".

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- Het Motorsport.com-team

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