Waarom Acosta denkt dat MotoGP-titel Martín pijnlijk is voor Ducati

Hoewel Enea Bastianini en Marc Márquez rekenkundig gezien nog kans maken op de wereldtitel, lijkt de titelstrijd vooral tussen Jorge Martín en Francesco Bagnaia te gaan. Het onderlinge verschil bedraagt met nog vier raceweekenden voor de boeg slechts tien punten. Op papier strijden twee Ducati-rijders om het kampioenschap, al is alleen Bagnaia volgend jaar ook op een Ducati te bewonderen. Martín maakt namelijk de overstap naar Aprilia en als hij daadwerkelijk wereldkampioen wordt, dan mag hij het startnummer 1 volgend jaar meenemen naar zijn nieuwe werkgever.

Dat kan Ducati in een lastig parket brengen. Het merk zou kunnen ingrijpen in de titelstrijd om het kwartje de kant van Bagnaia op te laten vallen en zo het startnummer 1 binnen de gelederen te houden. Daar heeft Pedro Acosta ook op gezinspeeld met een vraag die hij stelde tijdens de persconferentie van Martín en Bagnaia. "Gaat de fabrikant invloed uitoefenen in de strijd om het kampioenschap?", vroeg de GasGas Tech3-rijder aan de titelkandidaten, wier persconferenties hij recent nog saai en weinig controversieel noemde. Ook nu lieten Martín en Bagnaia zich echter niet verleiden tot spectaculaire antwoorden.

"Ik begrijp waarom deze vraag gesteld wordt, want dat houdt in dat ze hierover nadenken. Maar ik weet het niet. Ik heb er geen invloed op, dus ik concentreer me er niet op. Ik hoop van niet, ik focus me op waar ik invloed op heb en dat is op volle kracht rijden en proberen snel te zijn", beantwoordde Martín de vraag van Acosta. Bagnaia was stelliger en ontkende dat Ducati invloed zou uitoefenen op het verloop van de titelstrijd. "Als ze me hadden willen helpen, dan had ik in Misano al iets beters kunnen hebben dan ons huidige pakket. We hebben daar een nieuw chassis geprobeerd, maar die is niet klaar voor iedereen en dus gebruiken we het niet."

'Vraag maakte me aan het lachen'

Tijdens zijn gesprek met de verzamelde media antwoordde Acosta weer op de uitspraken van de twee voornaamste titelkandidaten. "Ik vond de antwoorden een beetje flauw, maar goed, het is normaal. Ze hebben contracten waardoor hun handen een beetje gebonden zijn, wat vooral voor Pecco geldt", vertelde de 20-jarige Spanjaard, die in Japan zijn eerste pole-position in de MotoGP veiligstelde. Zelf had hij geen echte mening over de kwestie. "Ik geef een populaire mening. Ik denk dat het Ducati veel pijn zou doen als Martín de wereldtitel zou meenemen naar een andere fabrikant, maar ook als Enea hem meeneemt naar KTM. Het is een vraag die ik op het nieuws zag en die me aan het lachen maakte."