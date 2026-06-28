Acosta moet geopereerd worden nadat polsprobleem leidt tot opgave in TT van Assen

Pedro Acosta zal dinsdag een operatie aan zijn pols ondergaan nadat hij zich uit de MotoGP Dutch Grand Prix had teruggetrokken met carpaletunnelsyndroom.

De fabrieksrijder van KTM bracht een groot deel van de dag door in gevecht met de Ducati van Marc Marquez om een resultaat in de top vijf op Assen, nadat hij vanaf de achtste startplaats vroeg terrein had gewonnen.

Zijn race kwam echter abrupt ten einde in ronde 13 van 26, toen hij vertraagde richting bocht 1 en uiteindelijk de pits in reed om op te geven.

Hoewel het aanvankelijk leek alsof een mechanisch probleem de oorzaak van zijn problemen was, lieten tv-beelden zien dat hij zichtbaar ongemak had terwijl hij heftig met zijn rechterhand schudde.

Na de race legde de Spanjaard uit dat bij hem carpaletunnelsyndroom is vastgesteld - een aandoening die wordt veroorzaakt door beknelling van de medianuszenuw in een nauwe doorgang in de handpalm.

Hierdoor werd zijn pols tijdens de race gevoelloos, waardoor het onmogelijk was om de rechterhendel op zijn motor te bedienen.

Hoewel er oorspronkelijk een operatie was gepland in de zomerpauze, hebben de gebeurtenissen van de Assen-ronde van dit weekend hem gedwongen die naar voren te halen en in te plannen in de pauze vóór de GP van Duitsland op 5 juli.

“Ik denk dat het op sommige circuits erger is en op sommige circuits beter,” zei hij. "Gisteren al had ik er vanaf ronde 3 last van, maar min of meer wist ik waar de hendel zat.

“Maar vandaag, achter Marc, moest ik soms gewoon de rem loslaten om hem niet te raken, omdat ik niet eens wist of ik de hendel in mijn hand had.

“Dinsdag ondergaan we een operatie om te proberen dit probleem weg te nemen.

“Het is iets in de pols, waardoor ik geen gevoel in de pols heb.”

Acosta onthulde dat hij al sinds 2025 aan de aandoening leed, al is het pas nu verergerd tot een punt waarop een operatie nodig is.

“Een jaar geleden, als je je vorig jaar in Motegi herinnert, ging ik wijd de grindbak in bij bocht 1,” zei hij. “Dat kwam omdat ik op een moment aankwam waarop ik geen gevoel meer had en ik de hendel gewoon uit mijn vinger verloor.

“Vandaag was misschien wel het ergste geval dat ik ooit heb gehad. Ons idee was om na Sachsenring een operatie te ondergaan, maar het is beter dat we het nu doen.”

Gevraagd of hij verwacht te herstellen vóór de race op de Sachsenring van volgende maand, voegde hij toe: “Het komt goed als alles goed gaat.”

Acosta had een zwaar weekend op Assen en scoorde slechts één punt over de twee races.

Twee sensorgerelateerde technische problemen beperkten zijn rijtijd op zaterdagochtend ernstig en lieten hem als achtste op de grid achter, waardoor zijn kansen op een grote puntenoogst verder werden aangetast.

Gevraagd of er nog positieve punten waren van het weekend, zei hij: “Niets. Tussen de technische problemen die we op zaterdag hebben en dan dit ding met de hand, is het beter om het te vergeten.”