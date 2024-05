Acosta: Michelin moet "vreemde" vibraties MotoGP-motoren aanpakken

Tijdens de MotoGP Grand Prix van Spanje was Pedro Acosta een van de rijders die last had van vibraties. Het toptalent van GasGas Tech3 kon mede daardoor geen passend vervolg geven aan zijn podiumplaatsen in Portimão en Austin, want in Jerez eindigde hij na een slechte start slechts als tiende. In een eerder stadium spraken diverse Ducati-rijders zich al uit over de vibraties aan de achterkant van hun machines, maar ook Acosta werd al meermaals getroffen door het euvel. Na afloop van het raceweekend in Zuid-Spanje pleitte de 19-jarige Spanjaard dan ook voor een ingreep door bandenleverancier Michelin.

"Het is uiteindelijk iets waar Michelin aan moet denken, want andere merken hebben er ook last van. Ze praten er alleen niet over.", vertelde Acosta, die naar eigen zeggen sinds de shakedowntest van afgelopen februari in Maleisië zo nu en dan last had van de trillingen. Dat hij zo overtuigd naar Michelin wijst, heeft ook te maken met het feit dat hij uitsluit dat het aan de motorfiets van KTM ligt. "Het is best vreemd, want het komt niet door de schokbrekers of door de motor. Het is daardoor moeilijk te begrijpen waar het vandaan komt, maar ook om het op te lossen of te voorkomen."

Anders rijden door nieuwe achterband?

Merkgenoten Brad Binder en Jack Miller gaven na afloop van de Spaanse GP eveneens aan last te hebben gehad van vibraties. Ook de Australische fabrieksrijder van KTM wees naar Michelin en in het bijzonder naar de nieuwe constructie van de achterband. "Met deze nieuwe motor en deze nieuwe achterband hebben we meer last van trillingen. Je kunt niet echt een mooie slide maken. Of je hebt last van pompen, of hij zit vastgeplakt aan het asfalt", legde Miller uit. "De beperkende factor voor mij was echter het trillen bij het insturen van bochten, zoals in vier, zeven en acht."

De trillingen die door de achterband veroorzaakt worden, hebben volgens Miller dan ook een vervelend gevolg. "Je moet wachten tot de vibratie tot rust is gekomen voordat je kunt beginnen met optrekken bij het uitkomen van de bocht", zei hij over de nieuwe achterband, die wel veel meer grip biedt dan voorheen. "Het is een fantastische band zodra die presteert. We moeten alleen proberen te begrijpen hoe we de band in de juiste window kunnen houden om de prestaties te behouden. We moeten opnieuw nadenken over onze manier van rijden."

Het zoeken naar de nieuwe manier van rijden was in de ogen van Miller duidelijk zichtbaar tijdens de Amerikaanse Grand Prix. De 29-jarige uit Townsville wees daarbij vooral naar de eerste bocht van het Circuit of the Americas. "Daar gingen we voorheen altijd in een V-vorm doorheen. Nu rijdt iedereen bijna Moto2-lijnen waarbij ze bij het uitkomen bijna tot de kerbstones gaan, iets wat we niet eerder gezien hebben. Het heeft de stijl in de laatste drie, vier Grands Prix enorm veranderd en daar moeten we dus aan werken."