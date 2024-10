Acosta: Michael Jordan inspireerde me om bij KTM te blijven

Pedro Acosta is bezig met een indrukwekkend MotoGP-debuut. Een eerste zege is eigenlijk het enige wat nog mist, want met een vijfde plaats in het wereldkampioenschap is hij de beste niet-Ducati-coureur en er staan al vier podiumplaatsen achter zijn naam. Door zijn prestaties zijn andere fabrikanten in hem geïnteresseerd, maar de Spanjaard denkt er niet aan om huidige werkgever KTM te verlaten. In 2025 rijdt de 20-jarige coureur na een seizoen bij satellietteam Tech 3 Gas Gas al voor het fabrieksteam, maar daarna wil hij dolgraag bij de Oostenrijkers blijven. Hij wil net als basketballegende Michael Jordan een middenveldteam naar de top helpen.

"Niemand geloofde in dat team [Chicago Bulls], maar het was hen gelukt om een groep rond [Jordan] te bouwen en ze zijn toen grote stappen gaan zetten", legt Acosta in gesprek met Motorsport.com uit over waarom Jordan zijn inspiratiebron was om voor een lang verblijf bij KTM te kiezen. Dankzij de Netflix-documentaire Last Dance heeft hij gezien wat het betekent om op zo'n manier kampioen te worden. "Jordan herinnert zich in de documentaire dat hij op een gegeven moment niet alleen meer bezig was met het scoren van punten, maar juist met het samen met het team kampioen worden. Dat was hét moment dat hij van een hele goede speler naar de legende die hij nu is, ging." Jordan won tussen 1990 en 1998 zes keer het NBA-kampioenschap met de Chicago Bulls en wordt als de beste basketballer ooit beschouwd.

Acosta laat dus duidelijk weten dat hij niet op korte of middellange termijn van plan is om over te stappen naar een ander team. Landgenoot en Honda-legende Marc Márquez deed dat vorig jaar wel. De achtvoudig wereldkampioen verliet het Japanse merk om bij Gresini op de snellere Ducati te rijden. Daar is dan wel een machine van vorig jaar beschikbaar, maar door zijn sterke prestaties heeft hij nu al een promotie naar het fabrieksteam voor volgend seizoen veiliggesteld. Acosta sluit zo'n stap uit. "Bij KTM draagt iedereen in het team - dus ook ikzelf - een steentje bij. We kunnen een werkgroep maken waarmee we ons naar voren werken en kampioen kunnen worden", legt de KTM-man uit. "Mijn droom is om kampioen te worden, mijn grootste uitdaging is om dat met KTM te doen."