De afgelopen tijd zijn er al veel verschuivingen geweest op de MotoGP-rijdersmarkt voor 2025. Brad Binder was al zeker van zijn zitje bij het KTM-fabrieksteam terwijl het jonge talent Pedro Acosta al na één seizoen de opstap mag maken van Tech 3 GasGas. Daardoor was het de vraag wie er voor het satellietteam van KTM zouden gaan rijden, maar ook die namen zijn nu bekend en dat waren toch wel verrassingen te noemen: Maverick Viñales en Enea Bastianini. "Om eerlijk te zijn kwam het nieuws van Maverick voor mij als een grote verrassing", reageert Acosta op die overstap. "Ik had het niet verwacht omdat ik veel voorbij had zien komen dat hij met andere fabrikanten in verband werd gebracht."

Uiteindelijk is Acosta 'superblij' met de line-ups bij KTM voor 2025. "Dit is de meest competitieve line-up sinds het merk in dit kampioenschap is begonnen", stelt de Spanjaard. "En het is een van de sterkste [line-ups] van het veld. We zullen wel zien hoe Aprilia en Honda hun line-ups gaan vormgeven. Maar in mijn optiek is dit een van de sterkste." Met Viñales en Bastianini haalt KTM nu twee rijders binnen met veel ervaring bij Aprilia en Ducati, iets wat KTM volgens Acosta kan helpen. "Het gaat behoorlijk belangrijk worden om de indrukken van deze twee jongens te horen. En te luisteren naar hun ervaring. We krijgen er nu namelijk iemand bij die sinds het begin bij Ducati zit. En iemand die bij elk merk waarmee hij reed, in staat was om te winnen", doelt hij op Viñales. "We moeten dus de ervaring van Maverick en de jonge Bastianini benutten. Het zou een goede mix kunnen worden, zo met Brad en mij erbij."

Binder houdt zich wat meer op de vlakte, maar vindt het 'supergaaf' dat deze twee grote namen zich bij KTM voelen. "Het is interessant, want er komt iemand van een Aprilia en een fabrieksmotor van Ducati bij. Zij zullen alle kennis meenemen en wij kunnen een goed idee krijgen van wat zij denken dat wij beter kunnen doen, of wat juist onze sterke punten zijn. Dus het is altijd fijn om dat te hebben en ik ben benieuwd hoe dit zich allemaal gaat ontwikkelen", aldus de Zuid-Afrikaan.