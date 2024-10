Acosta steekt hand in eigen boezem na crash in MotoGP-sprint Japan

De zaterdag van de MotoGP Grand Prix van Japan leek de dag van Pedro Acosta te worden, maar het mocht niet zo zijn. In de kwalificatie legde de 20-jarige Spanjaard beslag op zijn eerste pole-position in de koningsklasse, waarna hij in de sprintrace op weg leek naar zijn eerste zege. Ruim twee ronden voor het einde ging het echter mis: Acosta ging onderuit in bocht 7 en zag zijn sprintrace vroegtijdig ten einde komen. Over de oorzaak was hij na afloop duidelijk: "Het was een domme fout van mij. Ik reed een stuk naast de ideale lijn en ging met iets meer hellingshoek de bocht in. Het was dus een persoonlijke fout."

Door die eigen fout greep Acosta naast zijn eerste sprintzege in de MotoGP. Na bij de start twee posities te zijn teruggevallen, knokte de GasGas Tech3-rijder zich binnen drie ronden weer naar de koppositie. Op het moment dat hij erin slaagde om een gaatje te slaan richting achtervolger en uiteindelijke winnaar Francesco Bagnaia, ging het echter mis. "Ik zoek niet naar excuses, maar naar oplossingen. Dit is niet het moment om met excuses te komen en te zeggen dat er olie op de baan lag", stelt de teleurgestelde Acosta, die tegelijkertijd niet wilde verzanden in negativiteit.

"We zijn gecrasht, ook al waren we competitief. We moeten de goede en minder goede dingen, zoals de crash, meenemen. Dat geldt ook voor de positieve dingen, want ik was vandaag snel. Misschien was dit wel mijn beste sprintrace", blijft Acosta positief met het oog op de race op zondag. "En kijk naar de ontwikkeling van KTM, want in de laatste vier races waren we heel sterk. De ene race zitten we dichter bij de top dan de andere race, maar we kunnen vooraan meevechten en in de top-vier, top-vijf eindigen. We moeten blij zijn en weten dat we ons verbeteren, maar dat neemt niet weg dat dit mijn fout was."

Zondag krijgt Acosta in Motegi een nieuwe kans om een MotoGP-race te winnen. Hij mag vanaf pole-position aan de Japanse Grand Prix, een race van 24 ronden, beginnen.