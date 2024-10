Acosta krijgt groen licht voor eerste MotoGP-training Thailand

Het MotoGP-weekend in Australië kwam vroegtijdig ten einde voor Pedro Acosta. Bij een crash in de slotfase van de sprintrace op Phillip Island kwam hij vervelend ten val, waarbij zijn schouder uit de kom schoot. De GasGas Tech3-rijder moest door die blessure toekijken tijdens de Grand Prix, maar vooralsnog lijkt dat de enige race te zijn die hij moet missen. Donderdag is Acosta door de MotoGP-artsen namelijk fit genoeg bevonden om deel te nemen aan de eerste vrije training van de Grand Prix van Thailand. Wel moet hij zich na afloop van die training nogmaals bij de doktoren melden voor een beslissing over deelname aan de rest van het raceweekend.

Donderdag vertelde Acosta aan de verzamelde media in Buriram dat hij een scheurtje in zijn schoudergewricht heeft opgelopen bij de crash op Phillip Island, maar dat hij er niet aan geopereerd hoeft te worden. Wel voelt het gewricht inmiddels al een stuk beter dan vorig weekend. "Ik heb enkele dagen met de fysio gewerkt en veel dingen gedaan buiten het circuit. Het voelt nu veel beter", vertelde de 20-jarige Spanjaard, die erkent dat pijn voor hem de beperkende factor wordt tijdens het raceweekend in Thailand. "Laten we kijken hoe het nu gaat. Het goede is dat het volledige bewegingsbereik pijnvrij is, het doet pas pijn als ik het aanraak."

Acosta verschijnt dus niet topfit aan de start op Chang International Circuit, de gastheer van de achttiende ronde van het huidige MotoGP-seizoen. Het is een circuit waar KTM in 2022 nog een race won met Miguel Oliveira, terwijl Brad Binder vorig seizoen op het podium stond in zowel de sprintrace als de Grand Prix. Het maakt dat Acosta ondanks zijn kwetsuur toch met de nodige ambities aan de start verschijnt in Thailand. "Nee", antwoordt hij op de vraag of de race uitrijden zijn doelstelling wordt. "Het is een circuit waar Brad vorig seizoen een heel goede race heeft gereden. Dit is ook een baan die goed voor ons kan zijn doordat je er veel moet remmen en accelereren. Laten we afwachten hoe we aan het weekend beginnen en hoe we het kunnen managen."