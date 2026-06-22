Acosta eist antwoorden van KTM na motorproblemen in de Tsjechische GP

Pedro Acosta wil antwoorden van de KTM-fabriek na een MotoGP Tsjechische Grand Prix-weekend vol betrouwbaarheidsproblemen.

De stercoureur van het team werd op alle drie de dagen in Brno getroffen door technische problemen, wat leidde tot het eerste weekend van het jaar waarin hij geen enkel punt wist te scoren.

Op vrijdag viel Acosta stil tijdens de middagtraining en eindigde hij ermee dat hij zijn motor via de achteringang het paddock in moest duwen. Hoewel dit niet bijzonder kostbaar was omdat hij toch Q2 haalde, was het in de races een ander verhaal.

Op zaterdag kampte de 22-jarige met een vastzittend rear ride height device, waarvan hij zei dat dit de belangrijkste factor was bij zijn crash uit een gevecht om de zesde plaats met Jorge Martin.

Vervolgens gaf zijn RC16 het op in de laatste ronde van de Tsjechische Grand Prix op zondag, toen hij op weg was naar een nette puntenoogst op de vijfde plaats. Acosta onthulde achteraf dat het hetzelfde probleem was dat hij op vrijdag al was tegengekomen.

"Het was precies hetzelfde probleem als dat ik op vrijdag had," legde hij uit. "Hij schakelde gewoon uit.

"Ik [ben op het punt gekomen dat] ik niet eens teleurgesteld ben. Ik heb niets verkeerd gedaan. Wat niet in mijn handen ligt, kan ik niet veranderen. Het is wat het is.

"Nu is het tijd voor KTM om antwoorden te geven en te proberen te analyseren waarom we deze betrouwbaarheidsproblemen hebben. Want ik heb er al veel gehad."

"Ik denk dat KTM nu alles naar de fabriek moet sturen, moet proberen te begrijpen wat er aan de hand is en antwoorden moet geven, want het is al vaak gebeurd dat [technische problemen] zijn opgetreden."

Een KTM-betrouwbaarheidsprobleem stond centraal in het beruchtste incident van het seizoen, toen Acosta's motor in mei bij hoge snelheid uitviel tijdens de Grand Prix van Catalonië, wat op zijn beurt leidde tot de zware crash van Alex Marquez. Acosta vertelde verslaggevers in Brno echter dat de Tsjechische problemen niet dezelfde waren als die in Barcelona.

Nog een technische blamage van KTM in 2026 kwam in Mugello, waar Brad Binder zijn kapotte fabrieksmotor op het rechte stuk van de pitstraat moest parkeren. De helaas ironische plek lag slechts meters verwijderd van de speed trap waar Martin's Aprilia in hetzelfde weekend het snelheidsrecord aller tijden pakte... en het afsnoepte van niemand minder dan de Oostenrijkse fabrikant.