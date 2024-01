Acosta rustig onder druk voor MotoGP-debuut: "Leef er al drie jaar mee"

Vele ogen zijn dit jaar in de MotoGP gericht op debutant Pedro Acosta. Na slechts drie jaar in de Grands Prix - waarin hij twee wereldtitels heeft behaald - zet hij met GasGas Tech3 de stap naar de koningsklasse. Door zijn uitstekende prestaties in de Moto3 en Moto2 wordt er het nodige verwacht van de nog altijd pas 19-jarige Spanjaard uit Mazarrón, die de hoogst aangeschreven debutant is sinds Marc Marquez in 2013. Hoge verwachtingen leiden weer tot druk, maar daar lijkt Acosta vooralsnog geen last van te hebben. Zelf verklaart hij dat door het feit dat hij de afgelopen drie jaar al onder die druk heeft gestaan.

"Het probleem is dat deze vraagtekens en de druk vanuit de media er altijd zijn geweest sinds ik in dit kampioenschap ben begonnen. De laatste drie jaar heb ik iedere dag van mijn leven met deze druk geleefd. Het is iets normaals geworden, dus ik probeer me op mezelf te focussen en ervan te genieten als ik rij", zegt Acosta, die afgelopen jaar met overmacht wereldkampioen is geworden in de Moto2. "Ook probeer ik gewoon te genieten als ik naar Oostenrijk ga met de jongens van de fabriek van Pierer Mobility. Ik probeer me op mezelf te richten, want door deze dingen in de media heb ik in het verleden wat slechte momenten gehad. Ik moet leren om de ruis eruit te filteren en te luisteren naar wat ik wil horen."

Nog niet bezig met toekomst

Hoewel hij zijn debuut in de MotoGP nog moet maken, wordt er ook al het nodige gezegd over de toekomst van Acosta. Zo bevat zijn contract een clausule waardoor hij op de rijdersmarkt komt als KTM hem in 2025 geen zitje aanbiedt bij het fabrieksteam. Dat kan een gunstige situatie zijn voor de tweevoudig wereldkampioen, want de meeste contracten van rijders bij fabrieksteams lopen eind 2024 af. Toch is Acosta zelf niet bezig met vragen over zijn toekomst. "Al deze dingen worden afgehandeld door mijn manager [Albert Valera], dus ik weet er niets van", verklaart hij.

"Ik ben liever op mezelf en gefocust op het rijden, en uiteindelijk spreekt dat voor zichzelf. Ik weet niets over data en of de markt over twee, drie maanden in beweging komt. Ik ben op mijn gemak bij KTM en ik weet dat de besluiten niet in twee maanden genomen worden. Dat gebeurt over twee of drie maanden en anders moeten we tot het einde van het seizoen worden. Ik ben er rustig onder. Voor mij was het al duidelijk, maar in Valencia werd bevestigd dat dit mijn plek is en dat ik hier binnen de KTM-bubbel wil blijven. Het is dus een kwestie van tijd dat we beslissen wat we gaan doen."