Acosta: Zou dom zijn om te denken dat MotoGP-titel haalbaar is

De komst van Pedro Acosta naar de MotoGP-paddock is met veel hype omgeven. De Spanjaard maakt vanaf zijn Moto3-debuut veel indruk door in zijn debuutjaar in 2021 direct de titel te pakken, om daar afgelopen seizoen met overmacht de Moto2-titel aan toe te voegen. In 2024 komt daar het langverwachte debuut in de MotoGP bij, waar hij met Tech3 GasGas op een KTM gaat rijden. Enkele dagen nadat zijn avontuur in de middenklasse erop zat, mocht de jonge coureur voor het eerst op de KTM zitten tijdens een officiële test. Na afloop werd hij gevraagd hoe snel hij ook in de koningsklasse kampioen kan worden. "Ik hoop niet heel veel [jaren]", lacht Acosta, om daarna in alle ernst toe te voegen: "We gaan het nu net na de officiële tests over titel hebben, dat zou dom zijn."

De 19-jarige coureur is daarna overgegaan op het beantwoorden van vragen over de motor en wilde niet verder ingaan op de eigen doelen. "Het klopt dat ik liever niet over mezelf, maar over de motor praat", aldus het toptalent. "Hij gaat heel competitief worden. Ik weet nog niet of dat volgend jaar of het jaar erna wordt, maar snel. Je kan het je niet voorstellen hoeveel mensen aan de auto werken, dus het kan niet anders dat hij snel heel snel wordt."

Niet veel later ging de Spaanse rijder toch in op vragen over zichzelf en prijst daarbij de manier waarop KTM met hem omgaat. "In de [pit]box en het merk vergelijkt niemand mij met een ander. Ik ben daar blij om, want het is voor iedereen moeilijk om met iemand te werken waar je bepaalde verwachtingen van hebt", vertelt Acosta. "Maar ik moet zeggen, dat iedereen in de Pierer Mobility Group mij honderd procent steunt zonder te denken aan de resultaten. Dat is heel belangrijk." Zijn eigen crewchief Paul Trevathan noemde hij daarbij specifiek. "Hij is hier al sinds het project startte met Pol [Espargaro]. Hij zegt altijd tegen mij, 'ga naar buiten en als je wat wil aanpassen doe ik dat. Daar ben ik voor.' Dan zeg ik 'nee, ik ben er voor jou'. Hij helpt mij te leren hoe ik op de motor moet rijden en weet welke tools ik nodig heb om de motor voor te bereiden. Ik ben heel blij dat ik met deze groep mag samenwerken. Ze zijn geweldig en sinds mijn komst heel erg open."