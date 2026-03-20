Acosta bovenaan in later begonnen eerste MotoGP-training Brazilië

Een uur later dan oorspronkelijk gepland kon de MotoGP om 16.05 uur Nederlandse tijd eindelijk aan het eerste raceweekend in Brazilië sinds 2004 beginnen. Met de terugkeer van Fermín Aldeguer verscheen er een compleet deelnemersveld aan de start van de eerste oefensessie in Goiânia, waar veel fans op de tribune zaten voor hun landgenoot Diogo Moreira.

Moreira bleef in de eerste fase van de eerste vrije training echter steken op slechts vijf ronden, wat vooral te maken had met de omstandigheden. Na regen voorafgaand aan en tijdens de Moto3-training was het asfalt nog altijd grotendeels nat toen VT1 begon. Daardoor begon iedereen met gegroefde regenbanden aan de kennismaking met Autódromo Internacional Ayrton Senna.

Doordat er geen neerslag meer viel in Goiânia, werd de snelste tijd in de eerste fase van VT1 meerdere keren aangescherpt. Daar kwam pas verandering in toen Marc Márquez na tien minuten een 1.28.708 op de klokken zette. Met die tijd was hij een seconde sneller dan de concurrentie, al wisten de anderen steeds dichterbij te komen.

Zo strandden Francesco Bagnaia en Pedro Acosta op respectievelijk één en vier duizendsten van Márquez, die halverwege de verlengde eerste training verder versnelde naar 1.27.775. Die tijd reed de Ducati-rijder op regenbanden, maar niet iedereen koos in deze fase voor dit type band: Jack Miller durfde het namelijk wel aan op slicks.

Pramac-rijder Miller kwam na 25 minuten trainen met slicks de baan op en was aanvankelijk zo'n vijf seconden per ronde langzamer dan de snelste tijd van Márquez. Toen de banden beter op temperatuur waren, versnelde de Australiër steeds verder. Het leverde hem een kwartier later bij terugkeer in de pits de twaalfde positie op.

Weinig verschil tussen slick en regenband

De competitieve tijden van Miller waren voor de meeste andere rijders geen aanleiding om zelf nog met slicks in actie te komen. Alleen Brad Binder, Fabio Quartararo, Joan Mir, Johann Zarco, Álex Rins en Moreira durfden het aan op de profielloze banden.

Toch bleek het ook op de regenbanden nog harder te kunnen. Met nog tien minuten voor de boeg nam Jorge Martín de koppositie over met 1.27.576, een tijd waar hij later nog drie honderdsten vanaf haalde. Marc Márquez sloeg vervolgens terug met 1.26.975, maar uiteindelijk bleek die tijd niet genoeg voor een plekje in de top-drie.

De snelste tijd van de eerste training was namelijk voor WK-leider Acosta. Hij snelde in zijn laatste ronde naar 1.26.688 en troefde Miller met minder dan een tiende verschil af. De Pramac-rijder was wel de snelste rijder op slicks. Marco Bezzecchi completeerde de top-drie, met Márquez dus op de vierde plaats.

Franco Morbidelli was de nummer vijf in VT1 in het geboorteland van zijn moeder, gevolgd door Maverick Viñales en Martín. Aldeguer klokte in zijn eerste MotoGP-sessie van 2026 meteen de achtste tijd en bleef merkgenoten Francesco Bagnaia en Álex Márquez zodoende nipt voor. Opvallend was dat Honda niet echt in het stuk voorkwam: Zarco was op P15 de beste rijder van het merk, gevolgd door lokale held Moreira op P18.

Het MotoGP-weekend in Brazilië wordt vrijdagavond om 20.00 uur Nederlandse tijd vervolgd met de training, waarin de tien snelste rijders zich rechtstreeks plaatsen voor Q2.