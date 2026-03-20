Aanbevolen voor jou

Cadillac profiteert van onverwachte F1-pauze: "Eigenlijk best gunstig"

Formule 1
Cadillac profiteert van onverwachte F1-pauze: "Eigenlijk best gunstig"

Uitslag: Eerste vrije training MotoGP Grand Prix van Brazilië

MotoGP
GP van Brazilië
Uitslag: Eerste vrije training MotoGP Grand Prix van Brazilië

Acosta bovenaan in later begonnen eerste MotoGP-training Brazilië

MotoGP
GP van Brazilië
Acosta bovenaan in later begonnen eerste MotoGP-training Brazilië

Aston Martin spreekt zich uit na geruchten rond Wheatley en Newey

Formule 1
Aston Martin spreekt zich uit na geruchten rond Wheatley en Newey

Wheatley verlaat Audi F1 en lijkt op weg naar Aston Martin

Formule 1
Wheatley verlaat Audi F1 en lijkt op weg naar Aston Martin

Mercedes wijst plaatsvervangend teambaas F1-team aan

Formule 1
Mercedes wijst plaatsvervangend teambaas F1-team aan

Valse start voor MotoGP in Brazilië: vrijdagprogramma op de schop

MotoGP
GP van Brazilië
Valse start voor MotoGP in Brazilië: vrijdagprogramma op de schop

MotoGP tijden: Het late tijdschema voor de terugkerende GP van Brazilië

MotoGP
GP van Brazilië
MotoGP tijden: Het late tijdschema voor de terugkerende GP van Brazilië
Verslag vrije training
MotoGP GP van Brazilië

Acosta bovenaan in later begonnen eerste MotoGP-training Brazilië

De snelste tijd van de eerste MotoGP-training voor de teruggekeerde GP van Brazilië is voor Pedro Acosta. Op een opdrogende baan troefde de KTM-rijder Jack Miller en Marco Bezzecchi af.

Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto door: Lillian Suwanrumpha / AFP via Getty Images

Een uur later dan oorspronkelijk gepland kon de MotoGP om 16.05 uur Nederlandse tijd eindelijk aan het eerste raceweekend in Brazilië sinds 2004 beginnen. Met de terugkeer van Fermín Aldeguer verscheen er een compleet deelnemersveld aan de start van de eerste oefensessie in Goiânia, waar veel fans op de tribune zaten voor hun landgenoot Diogo Moreira.

Moreira bleef in de eerste fase van de eerste vrije training echter steken op slechts vijf ronden, wat vooral te maken had met de omstandigheden. Na regen voorafgaand aan en tijdens de Moto3-training was het asfalt nog altijd grotendeels nat toen VT1 begon. Daardoor begon iedereen met gegroefde regenbanden aan de kennismaking met Autódromo Internacional Ayrton Senna.

Doordat er geen neerslag meer viel in Goiânia, werd de snelste tijd in de eerste fase van VT1 meerdere keren aangescherpt. Daar kwam pas verandering in toen Marc Márquez na tien minuten een 1.28.708 op de klokken zette. Met die tijd was hij een seconde sneller dan de concurrentie, al wisten de anderen steeds dichterbij te komen.

 

Zo strandden Francesco Bagnaia en Pedro Acosta op respectievelijk één en vier duizendsten van Márquez, die halverwege de verlengde eerste training verder versnelde naar 1.27.775. Die tijd reed de Ducati-rijder op regenbanden, maar niet iedereen koos in deze fase voor dit type band: Jack Miller durfde het namelijk wel aan op slicks.

Pramac-rijder Miller kwam na 25 minuten trainen met slicks de baan op en was aanvankelijk zo'n vijf seconden per ronde langzamer dan de snelste tijd van Márquez. Toen de banden beter op temperatuur waren, versnelde de Australiër steeds verder. Het leverde hem een kwartier later bij terugkeer in de pits de twaalfde positie op.

Weinig verschil tussen slick en regenband

De competitieve tijden van Miller waren voor de meeste andere rijders geen aanleiding om zelf nog met slicks in actie te komen. Alleen Brad Binder, Fabio Quartararo, Joan Mir, Johann Zarco, Álex Rins en Moreira durfden het aan op de profielloze banden.

Toch bleek het ook op de regenbanden nog harder te kunnen. Met nog tien minuten voor de boeg nam Jorge Martín de koppositie over met 1.27.576, een tijd waar hij later nog drie honderdsten vanaf haalde. Marc Márquez sloeg vervolgens terug met 1.26.975, maar uiteindelijk bleek die tijd niet genoeg voor een plekje in de top-drie.

De snelste tijd van de eerste training was namelijk voor WK-leider Acosta. Hij snelde in zijn laatste ronde naar 1.26.688 en troefde Miller met minder dan een tiende verschil af. De Pramac-rijder was wel de snelste rijder op slicks. Marco Bezzecchi completeerde de top-drie, met Márquez dus op de vierde plaats.

 

Franco Morbidelli was de nummer vijf in VT1 in het geboorteland van zijn moeder, gevolgd door Maverick Viñales en Martín. Aldeguer klokte in zijn eerste MotoGP-sessie van 2026 meteen de achtste tijd en bleef merkgenoten Francesco Bagnaia en Álex Márquez zodoende nipt voor. Opvallend was dat Honda niet echt in het stuk voorkwam: Zarco was op P15 de beste rijder van het merk, gevolgd door lokale held Moreira op P18.

Het MotoGP-weekend in Brazilië wordt vrijdagavond om 20.00 uur Nederlandse tijd vervolgd met de training, waarin de tien snelste rijders zich rechtstreeks plaatsen voor Q2.

Uitslag: Eerste vrije training MotoGP GP van Brazilië

Alle statistieken
 
Pos Rijder # Motor Ronden Tijd Interval Km/u Topsnelheid
1 Spain P. Acosta KTM Factory Racing 37 KTM 17

1'26.688

   159.260  
2 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 24

+0.087

1'26.775

 0.087 159.101  
3 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing 72 Aprilia 22

+0.230

1'26.918

 0.143 158.839  
4 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 18

+0.287

1'26.975

 0.057 158.735  
5 Italy F. Morbidelli VR46 Racing Team 21 Ducati 20

+0.482

1'27.170

 0.195 158.380  
6 Spain M. Viñales KTM Tech3 12 KTM 17

+0.818

1'27.506

 0.336 157.772  
7 Spain J. Martín Aprilia Racing 89 Aprilia 23

+0.858

1'27.546

 0.040 157.699  
8 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 15

+0.888

1'27.576

 0.030 157.645  
9 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 21

+0.891

1'27.579

 0.003 157.640  
10 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 21

+0.977

1'27.665

 0.086 157.485  
Volledige uitslag

Net binnen

Cadillac profiteert van onverwachte F1-pauze: "Eigenlijk best gunstig"

Formule 1
Cadillac profiteert van onverwachte F1-pauze: "Eigenlijk best gunstig"

Uitslag: Eerste vrije training MotoGP Grand Prix van Brazilië

MotoGP
GP van Brazilië
Uitslag: Eerste vrije training MotoGP Grand Prix van Brazilië

Acosta bovenaan in later begonnen eerste MotoGP-training Brazilië

MotoGP
GP van Brazilië
Acosta bovenaan in later begonnen eerste MotoGP-training Brazilië

Aston Martin spreekt zich uit na geruchten rond Wheatley en Newey

Formule 1
Aston Martin spreekt zich uit na geruchten rond Wheatley en Newey
Vorig artikel Valse start voor MotoGP in Brazilië: vrijdagprogramma op de schop

Beste reacties

Meer van
Bjorn Smit

Valse start voor MotoGP in Brazilië: vrijdagprogramma op de schop

MotoGP
MotoGP
GP van Brazilië
Valse start voor MotoGP in Brazilië: vrijdagprogramma op de schop

MotoGP tijden: Het late tijdschema voor de terugkerende GP van Brazilië

MotoGP
MotoGP
GP van Brazilië
MotoGP tijden: Het late tijdschema voor de terugkerende GP van Brazilië

Column: Is het terecht dat andere raceklassen slaatje willen slaan uit kritiek op F1?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van China
Column: Is het terecht dat andere raceklassen slaatje willen slaan uit kritiek op F1?