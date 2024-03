Acosta blij met P8: "Drie jaar geleden had ik er een potje van gemaakt"

Het hele MotoGP-weekend in Qatar maakt Pedro Acosta al een sterke indruk. Na twee tweede plaatsen op vrijdag volgde een keurige achtste plek in zijn eerste kwalificatie in de koningsklasse. Die goede uitgangspositie zette de GasGas Tech3-rijder in de sprintrace om in een puntenfinish door met P8 twee punten te scoren. Dat leidde tot tevredenheid bij Acosta. "Ik stapte met een lach op mijn gezicht van mijn motor ondanks dat ik achtste was, iets wat ik niet leuk vind. De Pedro van drie jaar geleden had er een potje van gemaakt", vertelde hij na afloop van de sprintrace. "Er was niet veel anders in deze race, maar het was geen slechte start."

"We mogen heel blij zijn", vervolgde Acosta, die bij terugkeer in de pits meteen aan de slag ging met het analyseren van de sprintrace. "Het gevoel op de motor is goed. Ik reed de hele tijd achter Álex Márquez en ik wist niet of de turbulentie van zijn motor kwam of van die van mij. We moeten ons meer concentreren op het proberen niet tegen anderen aan te rijden door de aerodynamica. Het was een stressvolle dag." Ook stemde het hem tevreden dat hij uiteindelijk niet ver achter de beste KTM-rijder eindigde. "Ik zag het gevecht vooraan en een oranje motorfiets. Ik dacht dat ik dichterbij had moeten zitten, maar ik eindigde slechts vier seconden achter Brad Binder. Dat is niet veel."

Bij de start verloor Acosta nog drie posities, maar in de loop van de race wist hij het verloren terrein weer goed te maken. "Ik verloor vier seconden in de eerste twee ronden. Het was de eerste keer dat ik moest inhalen. De andere rijders begonnen met een andere mentaliteit: het maakte ze allemaal niets uit. Ik zag het in de race met andere rijders voor me", vertelde het 19-jarige talent uit Mazarrón. Ondanks het mooie resultaat uit de sprintrace blijft Acosta terughoudend als hij vooruitkijkt naar de Grand Prix van Qatar op zondag. "Voor morgen heb ik geen verwachtingen. Ik ga rijden en we zullen zien wat mogelijk is."