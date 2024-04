In de aanloop naar de Grand Prix van Spanje kondigde Dani Pedrosa aan dat hij graag achter Pedro Acosta wilde rijden om te zien hoe het jonge toptalent zich over het circuit beweegt. De jongeling van GasGas Tech3 stelde echter dat hij meer kon leren van de 38-jarige veteraan, die in Jerez met een wildcard namens KTM aan de start staat. Acosta wilde zodoende graag achter de ervaren rot rijden om zijn rijstijl te bestuderen en die kans kreeg hij ook tijdens de vrijdagse trainingen op Circuito de Jerez. Daarbij raakte hij onder de indruk van wat hij zag.

“Als je achter een van de uitverkorenen rijdt, raak je gefascineerd door de manier waarop diegene rijdt. De finesse van Dani is iets dat we al jarenlang niet meer gezien hebben. De kennis die hij heeft opgedaan is iets wat wij moeten leren en ook moeten opdoen”, verklaarde Acosta na afloop van de MotoGP-training. Pedrosa hanteert een compleet andere rijstijl dan de rijder uit Mazarrón. De 31-voudig MotoGP-winnaar beweegt bijna niet op de motorfiets, terwijl Acosta juist van ver van de motor hangt.

Voor dat verschil heeft Acosta echter wel een verklaring. “Je moet rekening houden met hoe klein Dani is. De positie van zijn armen is niet heel anders dan die van mij, maar mijn armen zijn veel langer”, legt de regerend Moto2-wereldkampioen uit. Desondanks heeft hij wel enkele dingen gezien die hij zelf ook kan en wil toepassen. “Hij heeft zijn hoofd ook iets verder naar voren en dat is iets wat ik ook zou willen. We werken eraan om mijn stijl te finetunen.”

Bijna botsing tijdens volgen Pedrosa

Het volgen van Pedrosa liep voor Acosta overigens bijna verkeerd af. Terwijl hij achter de KTM-testrijder reed, de rijder uit Sabadell de pits in. “Ik verwachtte niet dat hij de ronde zou afbreken. Op zijn pitbord stond nog één ronde en ik was overtuigd dat hij de ronde zou afmaken, dus ik zag het remmen niet aankomen”, verklaarde Acosta de situatie, die gelukkig voor beide rijders goed afliep. “En als degene vooraan afbreekt en jij driehonderd [kilometer per uur] blijft rijden, dan verdwijnt het gat snel.”

Acosta werd vervolgens ook nog gevraagd of hij als jonge jongen meer fan was van Pedrosa of van hun landgenoot Jorge Lorenzo, die drie keer wereldkampioen werd in de MotoGP. Een keuze tussen de twee kon hij echter niet maken. “Ik was toen nog te jong. Toen ik voor het eerst motorsport keek, reed Valentino Rossi op een Ducati, zat Lorenzo op zijn hoogtepunt bij Yamaha en had je Casey Stoner bij Honda. Ik was te klein om er eentje te kiezen.”