In Qatar en Portugal heeft Pedro Acosta meteen laten zien waarom hij een van de hoogst aangeschreven MotoGP-debutanten van het afgelopen decennium is. Sinds zijn tijd in de Moto3 is al duidelijk dat hij barst van het talent, maar na zijn podium in Portimão ziet hij ook een andere reden voor zijn sterke start. "Ik heb alleen maar goede woorden over voor het hele team. Het is niet makkelijk om mij te managen als ik op een MotoGP-motor op een nieuw circuit verschijn, want ik weet dat ik niet de makkelijkste ben tijdens een raceweekend. Ze werken zich uit de naad", complimenteert Acosta zijn werkgever GasGas Tech3. "Iedere ochtend heb ik zo'n twintig nieuwe berichtjes van mijn data-engineer en crew chief. Ze hebben dan veel dingen en foto's om te checken, om te begrijpen waar we ons kunnen verbeteren."

Acosta maakte half maart in Qatar zijn debuut in de MotoGP. Na een puntenfinish in de sprintrace rukte hij in de Grand Prix knap op naar de vierde plaats, al viel hij door bandenproblemen later nog terug naar de negende positie. In Portugal volgde opnieuw een puntenfinish in de korte zaterdagse race, waarna hij op zondag wederom een knappe inhaalrace reed vanaf de zevende startpositie. Hij leek uiteindelijk vierde te worden, totdat de kapotte versnellingsbak van Maverick Viñales hem aan een podium hielp. De prestaties van Acosta komen mede tot stand door de steun van GasGas Tech3, dat met Paul Trevathan een zeer ervaren crew chief aan hem koppelde.

In die omgeving krijgt Acosta alle kans om te leren en fouten te maken. "We hebben een nieuwe rijder, een debutant, maar het ongelofelijke is dat hij geen druk voelt. Hij zegt: 'Jongens, wees niet nerveus. Ik voel me goed, ik ben totaal niet gestrest en het enige wat ik moet doen, is rijden om te leren.' Zijn start in de sprintrace [in Qatar] was niet geweldig, maar hij kwam sterk terug", zegt teambaas Hervé Poncharal over Acosta, die een bijzondere bijnaam heeft binnen GasGas Tech3. "Hij vertelde me dat het goed is om in het begin fouten te maken, want daar leert hij van. Sinds het begin van het seizoen noemen we hem dus SpongeBob, want hij leert en neemt alles in zich op. Ik heb niets bijzonders tegen hem gezegd, behalve: 'Blijf doen wat je sinds je eerste ronden in de MotoGP al doet, dat is wat we nodig hebben'."