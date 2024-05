De kansen op een mooi resultaat tijdens de MotoGP Grand Prix van Frankrijk gingen voor Pedro Acosta na een valpartij door het putje. De Spanjaard was tot dan toe in Le Mans de beste KTM-coureur en was na een goede start van P7 naar P5 geklommen. In bocht 8 verloor de GasGas Tech3-rijder de voorkant van de RC16 en hij belandde in het grind. Na afloop van de race baalt Acosta enorm. "Dit was voor het eerst dit seizoen dat de motor goed genoeg was om voor iets groots mee te vechten. De potentie was heel groot. We waren snel in VT1, de vrije training, in de kwalificatie en in VT3", vertelt de rijder tegenover onder andere Motorsport.com. "De grootste stap hadden we gezet in de warm-up. Dit was de beste KTM van dit seizoen. Het is dan slordig van mij dat ik zo'n fout maak. Maar goed, we zijn op de juiste weg."

Op het moment dat Acosta van de machine viel, ging hij in de aanval bij Aleix Espargaró en Fabio di Giannantonio. Dat gevecht was voor de derde plek, wat de rookie dus podiumplaats had kunnen opleveren. Het had voor hem niet zo mogen zijn, want de KTM gleed onderuit. "Diggia en Espargaró waren in bocht 7 voor mij in gevecht. In bocht 8 waren ze nog met elkaar bezig. Zij remden zo vroeg, dat het voor mij onmogelijk was om naar links uit te wijken", vertelt Acosta over dat moment. "Toen ze doorhadden dat ze zo langzaam gingen, lieten zij de rem los. Ik ging op dat moment al zo snel. Ik wilde voorkomen dat ik met Aleix zou crashen en het voor hem te verpesten. Ik wilde mijn motor hard afremmen, waarbij ik de voorkant blokkeerde."

Dramatisch weekend KTM

Naast het wegvallen van Acosta had KTM het sowieso zwaar. Fabriekscoureur Jack Miller lag na een eigen fout in de grindbak. Alleen Augusto Fernández (P13) en Brad Binder (P8) wisten punten te scoren. Voor de Oostenrijkse renstal was dat het slechtste resultaat van het seizoen.