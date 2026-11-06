MotoGP GP van Qatar

Pecco Bagnaia vindt vorm in Qatar: 'Ik voel me weer een fabrieksrijder'

Kan dit zo'n weekend zijn waarin Bagnaia zijn oude zelf hervindt?

Richard Asher Germán Garcia Casanova

Gepubliceerd: 6 nov 2026, 20:05

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Na bijna twee seizoenen in het slop zegt Francesco Bagnaia dat hij zich eindelijk weer een fabriekscoureur voelt. Dat volgt na een sterke vrijdag tijdens de Grand Prix van Qatar.

De Ducati-fabriekscoureur oogde de hele dag competitief op Losail, ongeacht de bandencompound of de leeftijd van de band, en plaatste zich pas voor de tweede keer sinds de zomerstop rechtstreeks voor Q2. Het was een schril contrast met de recente problemen die Bagnaia heeft doorgemaakt.

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De geschiedenis heeft laten zien dat een kleine verandering voor Bagnaia een groot verschil kan maken en hem het vertrouwen kan geven dat hij nodig heeft - kijk maar naar zijn dominante overwinning in de Grand Prix van Japan vorig seizoen. Dat verschijnsel was vrijdag op Losail zichtbaar, waardoor de tweevoudig kampioen een interessante kandidaat is voor de races dit weekend.

Nu Jorge Martin geblesseerd rijdt, Pedro Acosta met snelheid worstelt en teamgenoot Marc Marquez een wereldkampioenschap probeert veilig te stellen, komt Bagnaia’s terugkeer naar vorm mogelijk op een goed moment.

"Vanochtend, toen ik begon, begreep ik niet [meteen] dat er een goede kans was om te pushen", vertelde hij.

"Maar vanmiddag deed ik iets meer; ik pushte al vanaf het begin. Maar dat gebeurde omdat ik na zo’n lange tijd zonder de motor echt aan te voelen, dat wel kon doen.

"Vandaag hebben we slechts een klein dingetje aangepast dat een beetje hielp. Ik ga zo door."

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Bagnaia liet doorschemeren dat hij in warme omstandigheden misschien niet op zijn best is op de zachte achterband, maar was positief wat de races betrof - vooral de kortere sprintrace.

"Morgen wordt het moeilijker in VT2 en de kwalificatie, omdat het dan warmer is [in de middag]. Maar daarna, voor de sprint, kunnen we een goede kans hebben als ik vooraan kan starten."

De coureur uit Turijn zei dat hij zich sinds de Grand Prix van Tsjechië in juni op Brno, waar het gripniveau en het asfalt vergelijkbaar zijn met Losail, niet meer zo goed had gevoeld op de GP26. De plotselinge verbetering kwam niet als een complete verrassing voor de 29-jarige, die in die race zijn laatste podium pakte.

"Ik verwachtte het [een beetje], eerlijk gezegd. Vanwege de lay-out, de grip, het asfalt - vergelijkbaar met Brno. Ik verwachtte minder problemen te hebben met de grip aan de achterkant. Ik voelde veel meer steun van de achterkant bij het insturen van de bocht."

Bagnaia benadrukte het plezier nu hij begint aan een van zijn laatste kansen op succes voordat hij Ducati in 2027 verlaat voor het fabrieksteam van Aprilia. "Vandaag heb ik genoten van het rijden. In een fabrieksteam zitten en zo worstelen als tijdens de laatste Grand Prix was zwaar. En vandaag zag ik er eindelijk uit als een fabriekscoureur. Ik wil ervan genieten en al dit potentieel gebruiken om het team iets nieuws te geven."

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