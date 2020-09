Bagnaia overtrof eigen verwachtingen met eerste podium in Misano

Bagnaia moest na een zware crash in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Tsjechië verstek laten gaan tijdens drie races. De voorbije vijf weken gebruikte Bagnaia om te herstellen van de scheenbeenbreuk die hij bij dat voorval opliep. Bagnaia toonde voor de crash aan dat er dit seizoen rekening met hem gehouden moet worden. Na een moeilijk debuutseizoen kwam de jonge Italiaan behoorlijk sterk voor de dag tijdens de eerste twee wedstrijden van het seizoen. In Jerez had hij zelfs zicht op het podium, maar viel hij uit omdat de Ducati-krachtbron de geest gaf. In zijn eigen Misano was het dan eindelijk raak en daarmee overtrof hij zijn eigen verwachtingen.

“Ik ben heel blij dat ik de draad weer op heb kunnen pakken nadat ik rust moest nemen”, refereerde Bagnaia aan zijn beenblessure. “Na de eerste trainingsdag dacht ik meer aan m’n been en probeerde ik uit te vinden wat ik moest doen om de pijn zoveel mogelijk te vermijden tijdens de race. In de derde training kon ik weer pushen en vanaf dat moment ging het makkelijker. Ook de startplek vanaf de tweede rij maakte het een stuk makkelijker, maar ik had niet gedacht dat ik het podium zou halen. M’n been was nog steeds pijnlijk, ik dacht niet dat ik sterk genoeg was voor het podium.”

De zesde plaats in de kwalificatie was een sterke prestatie, maar de race zou een uitputtingsslag worden na een lange periode van inactiviteit. “Toen ik zag dat ik in de warm-up snel genoeg was, dacht ik dat er mogelijkheden lagen om in de top-vijf te eindigen. In de race had ik in de eerste paar ronden wat moeite met [het laten werken van] de band, maar het werd een stuk beter toen ik eenmaal kon pushen. Ik reed het gat naar de anderen dicht. Het enige probleem waren de laatste paar ronden toen ik erg veel pijn had. Bij elke bocht vond ik het moeilijk, het voelde heel vreemd.”

In de slotfase van de race nam Bagnaia zijn leermeester Valentino Rossi te grazen bij het insturen van Curvone, de razendsnelle elfde bocht van het circuit. “Ik was op dat punt sneller omdat m’n motor heel goed was op het lange rechte stuk. Ik probeerde het clean te doen. Toen ik over de finish kwam dacht ik dat Vale derde was. Ik had niet gezien dat hij ingehaald werd door Joan [Mir]. Ik hoop dat hij komend weekend alsnog sterk kan zijn, misschien kan hij dan voor de 200ste keer op het podium staan.”

Bagnaia, die volop in de race is voor een fabriekszitje bij Ducati in 2021, droeg zijn podiumfinish op aan de mensen die hem geholpen hebben bij zijn herstel. “Ik ben heel erg blij dat ik tweede geworden ben tijdens m’n thuisrace, het was ook nog de eerste race met mensen op de tribunes. Dat is geweldig. Ik wil dit podium opdragen aan iedereen die mij de laatste vijf weken geholpen heeft. We hebben het geweldig gedaan.”