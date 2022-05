Bagnaia ondanks crash aan kop in derde training GP van Italië

Later op de zaterdag wordt er nog regen verwacht in Mugello, maar bij aanvang van de derde vrije training was het nog prachtig in de Toscaanse heuvels. Het betekende ook dat alle seinen op groen stonden om de snelste tijd van Aleix Espargaro uit de tweede training uit de boeken te rijden. De eerste die dat presteerde was Francesco Bagnaia. Hij had op dat moment al een aardige schuiver gemaakt. In het begin van de sessie ging hij in Correntaio onderuit waarbij de machine zwaar beschadigd raakte. Hij was niet de enige coureur die zijn monteurs aan het werk zette.

Ook Johann Zarco kwam al voor de derde keer ten val dit weekend, het was geen gelukkig begin voor het vernieuwde Pramac Ducati. Jack Miller had ook problemen met zijn machine, maar de snelheid van de Ducati’s was toch behoorlijk indrukwekkend in deze sessie. Met zo’n zeven minuten te gaan in de sessie stonden er zeven Ducati’s in de top-tien. De meest opvallende naam was toch wel Fabio Di Giannantonio, de rookie van satellietteam Gresini. De machines van Gresini zijn voor de rest van het weekend uitgerust met een speciale livery.

De 1.45.393 van Bagnaia bleek goed voor de eerste plaats na een hectische slotfase van de sessie. Aleix Espargaro verbeterde zich naar 1.45.669 terwijl Luca Marini zijn VR46 Ducati naar de derde plaats bracht. Ondanks het rommelige weekend kwam Zarco tot de vierde tijd voor Marco Bezzecchi, de rookie van VR46. Enea Bastianini was in de slotfase van de sessie bezig met een flinke verbetering toen hij in Bucine onderuitgleed. De drievoudig MotoGP-racewinnaar deed zijn uiterste best om zijn machine te redden, maar moest opgeven. Hij bleef desondanks op de zesde plaats staan.

Jorge Martin plaatste zich ook rechtstreeks voor Q2, hij werd zevende voor Pol Espargaro en Takaaki Nakagami. Fabio Quartararo was behoorlijk gefrustreerd na een lastige sessie, maar stond met de hakken over de sloot toch nog bij de eerste tien.

Zo gebeurde het dat een groot aantal uitstekende coureurs buiten de top-tien bleven. Maverick Viñales was misschien wel de opvallendste. Hij werd elfde voor Alex Rins. Na zijn uitstekende rondje vroeg in de sessie haalde ook Di Giannantonio het niet, hij werd twaalfde voor Miguel Oliveira, Jack Miller én Joan Mir. Ook Brad Binder (18e), Franco Morbidelli (19e) en Marc Marquez (21e) haalden het niet. Zij moeten zaterdagmiddag hun kwalificatie beginnen in Q1.

De vierde vrije training begint zaterdagmiddag om 13.30 uur met aansluitend de kwalificatie.

Uitslag: Derde vrije training MotoGP Grand Prix van Mugello