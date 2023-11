De paradox achter de overstap van Marini naar MotoGP-team Honda

Het is opvallend dat Luca Marini de relatieve veiligheid bij Ducati wil opofferen om een avontuur aan te gaan bij het fabrieksteam van Honda. Gekeken naar de resultaten van dit jaar is Honda namelijk de slechtst presterende motor. Het wordt echter allemaal nog wat paradoxaler als we kijken naar de waarschijnlijkste reden: loskomen van VR46 en op eigen benen in de koningsklasse van de motorsport aan de gang gaan. De onzekerheid bij HRC vormt daar op dit moment geen struikelblok voor, ondanks dat de machine de afgelopen jaren onvoorspelbaar en verre van succesvol is gebleken. Alles wat de Japanse fabrikant probeert lijkt averechts te werken, want het gat naar de dominante Ducatis slinkt nauwelijks. Ook de voormalig wereldkampioenen Joan Mir en Marc Marquez is het niet gelukt om de Japanners uit het slop te trekken.

Laatstgenoemde coureur heeft juist de keuze gemaakt om naar een Ducati-team - namelijk Gresini - te trekken om daar zijn geluk te beproeven. Marini waagt dus een sprong in het diepe bij een team dat alleen met een totale revolutie weer voor de winst kan gaan. Het lijkt dus een afscheid te worden voor de 26-jarige coureur uit Urbino van zijn vertrouwde VR46-team, dat door zijn halfbroer Valentino Rossi geleid wordt. Maar is die omgeving wel zo vertrouwd?

Rossi is namelijk helemaal zo vaak niet op het circuit. Zijn aanwezigheid blijft echter wel voelbaar doordat zijn vertrouweling Uccio Scalucci de rol van teambaas vervult. Wel staat het team bekend als een soort van familie, want ze zien elkaar bijna continu. Alles hangt samen met Rossi, de absolute MotoGP-legende die ook zijn ranch in Tavullia ter beschikking stelt aan de rijders om te testen. Daar gedijen verschillende coureurs goed onder, zoals Marco Bezzecchi. 'Bez' heeft er zelfs voor gekozen om een mogelijkheid om bij Pramac op een 2024-Ducati te rijden te laten varen om bij VR46 te blijven.

Bezzecchi is in Sepang gevraagd over het mogelijke vertrek van Marini. "Ik wil het me nog niet voorstellen hoe het is om 'Maro' niet als teamgenoot te hebben", vertelt de Italiaanse coureur aan Sky Italia. "We kennen elkaar al heel erg lang, ondanks dat zijn training veranderd is. Hij bereidt zich alleen voor, hij heeft wat afstand genomen."

Andere ambities Marini

Marini heeft duidelijk andere prioriteiten. De Italiaanse rijder is volgens bronnen binnen het team al langer bezig met een overstap. "Luca gaat zijn eigen gang. Hij is ambitieus en heeft altijd voor ogen om bij een fabrieksteam te rijden", vertelt een bron aan Motorsport.com. "Hij weet dat voor nu die kans bij Ducati er niet is. Hij wil ook laten zien dat alles wat hij bereikt door hem komt, niet omdat hij 'de broer van' is."

De signalen dat Marini bij VR46 wil vertrekken is intern als een bom ingeslagen, maar ook in de paddock worden heel wat wenkbrauwen gefronst. De coureur staat nog zonder zege, staat als vijfde Ducatist in het WK en krijgt ook nog een meerjarig contract onder de neus. Dat laatste strookt niet met de geluiden dat Honda eigenlijk geen contracten voor meer dan een jaar aan wil gaan. Toch gaat naar verluidt de handtekening onder de overeenkomst al in Losail gezet worden, waarmee ook alvast bezegeld wordt dat Marini tijdens de tests in Valencia eind november zijn debuut op de Honda-motor maakt.