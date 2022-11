Ciabatti: Ducati bleef 'gewond' achter na mislukte jaren met Rossi

Francesco Bagnaia behaalde afgelopen zondag de eerste wereldtitel van Ducati sinds Casey Stoner dat in 2007 deed. Na het vertrek van Stoner was Valentino Rossi de aangewezen man om Ducati nieuw succes te brengen, maar dat kwam er nooit van. In twee seizoenen scoorde de Il Dottore slechts drie podiumplekken, waarna hij in 2013 terugkeerde bij Yamaha. Het vertrek van Rossi was voor Ducati nog niet het einde van de crisis. Sportief directeur Paolo Ciabatti zag een zwalkend bedrijf waar elke vorm van beleid ontbrak, bovendien stond de operatie onder enorme druk na de mislukking met Rossi.

“Toen ik in 2013 bij Ducati kwam, een paar maanden na de overname van Audi, waren er al wat veranderingen doorgevoerd”, zegt Ciabatti in een exclusief interview met Motorsport.com. “De grootste verandering was het besluit van Filippo Preziosi om te vertrekken na twee moeilijke seizoenen waarin de samenwerking tussen Valentino en Ducati niet opleverde wat er van gehoopt werd. De organisatie was op vele niveaus beschadigd. Normaal, als zaken goed gaan, kunnen persoonlijke problemen tussen mensen wel gemanaged worden. Maar als het helemaal misgaat en je onder extreme druk van de pers, van de partners en sponsoren staat en de resultaten komen maar niet. Dan zijn er zeker mensen die anderen daarvan de schuld geven. Dat is vernietigend voor het team en de groep. Dat was de situatie toen ik bij Ducati kwam, we moesten aan het eind van 2013 afscheid nemen van bepaalde mensen."

De situatie dreef Ciabatti tot wanhoop, hij overwoog zelfs weer te vertrekken bij de Italiaanse formatie. "Halverwege 2013 wilde ik, als ik eerlijk ben, stoppen. We bereikten helemaal niets. Ducati had twee moeizame seizoenen gehad met Valentino, maar daarna waren [Andrea] Dovizioso en Nicky [Hayden] ook nergens. De media waren heel negatief over ons, we bereikten niets en ze hadden nog gelijk ook. We hadden helemaal geen duidelijk technisch plan. Dankzij de support van onze CEO Claudio Domenicali, die ik nu al twintig jaar ken, kregen we de kans. Ik heb hem eerlijk verteld dat we heel teleurstellend presteerden en dat het slecht zou zijn voor het imago van het bedrijf als we op die manier zouden doorgaan.”

Komst van Dall'Igna cruciaal

De komst van de geroemde engineer Gigi Dall’Igna was het keerpunt, vindt Ciabatti. “We moesten iets doen en we hadden iemand nodig die een complex project zoals een MotoGP-team kon runnen. Hij [Domenicali] overtuigde Gigi ervan om Aprilia te verlaten, sindsdien ging het veel beter. Het was ook omdat Ducati niet zo groot is als de Japanse bedrijven, we waren meer afhankelijk van sponsorgeld en samenwerkingen met andere bedrijven. Het was heel moeilijk om mensen te vinden die in Ducati wilden investeren, dat was met de komst Valentino een paar jaar eerder wel anders. Dat project slaagde niet en het was moeilijk om op dezelfde manier door te bouwen, dat kan alleen als je ook de bijbehorende resultaten scoort. Je kunt het beloven, maar als je nog geen succes gehad hebt is het moeilijk om mensen aan boord te krijgen. Het was een moeilijke situatie en als je kijkt naar de afgelopen tien jaar en je realiseert waar we nu staan, dan is dat toch geweldig?”