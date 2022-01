Overzicht: Wanneer zijn de teampresentaties in de MotoGP?

De MotoGP-grid telt in 2022 een team meer dan het voorgaande seizoen. Avintia Racing is opgegaan in het nieuwe VR46 MotoGP-team van racelegende Valentino Rossi. Daarnaast hebben de nabestaanden van wijlen teambaas Fausto Gresini de handschoen opgepakt om weer als zelfstandig team op de grid te staan. Na een jarenlange samenwerking met Aprilia heeft de Italiaanse constructeur eindelijk een eigen fabrieksteam en staat Gresini met materiaal van Ducati aan de start van het MotoGP-seizoen 2022. Dat team wordt ook als eerste gepresenteerd, om precies te zijn op zaterdag 15 januari om 11.00 uur.

Een andere nieuwkomer is het Yamaha RNF MotoGP Team, dat in feite voortvloeit uit Petronas Yamaha SRT. Teambaas Razlan Razali heeft Andrea Dovizioso en Darryn Binder ingelijfd voor het aankomende seizoen. Zij worden op 24 januari gepresenteerd.

Pramac Ducati, Monster Energy Yamaha en Team Suzuki Ecstar verschijnen zonder grote wijzigingen aan de start, enkel Franco Morbidelli is – hoewel hij al wat races voor dat team gereden heeft – nieuw bij de kampioensformatie van Yamaha. De andere teams hebben op dit moment nog geen presentatiedata naar buiten gebracht.

Overzicht: De teampresentaties van de MotoGP-teams 2022

Team Rijders Datum en tijd Gresini Ducati Team Enea Bastianini Fabio Di Giannantonio 15 januari, 11.00 uur WithU Yamaha RNF MotoGP Team Andrea Dovizioso Darryn Binder 24 januari, tijd onbekend Pramac Racing Johann Zarco Jorge Martin 2 februari Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo Franco Morbidelli 4 februari Team Suzuki Ecstar Joan Mir Alex Rins 4 februari Repsol Honda Team Marc Marquez Pol Espargaro nog niet bekend Ducati Team Francesco Bagnaia Jack Miller nog niet bekend Red Bull KTM Factory Racing Brad Binder Miguel Oliveira nog niet bekend Aprilia Racing Aleix Espargaro Maverick Viñales nog niet bekend KTM Tech3 Factory Racing Remy Gardner Raul Fernandez nog niet bekend VR46 Ducati Team Luca Marini Marco Bezzecchi nog niet bekend LCR Honda Racing Takaaki Nakagami Alex Marquez nog niet bekend