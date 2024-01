Overzicht: Wanneer zijn de MotoGP-teampresentaties van 2024?

De MotoGP geniet momenteel van een welverdiende rustperiode in de aanloop naar het nieuwe seizoen. Met maar liefst 22 Grands Prix op de kalender belooft dit de langste jaargang ooit te worden in de geschiedenis van het kampioenschap en dus is de rustige winterperiode van groot belang om de batterijen op te laden. Toch is de blik van de teams inmiddels ook al gericht op de traditionele teampresentaties, die in de aanloop naar de wintertests en de openingsrace worden georganiseerd.

Dat houdt in dat er in totaal elf presentaties op het programma staan, maar lang niet alle teams hebben al een datum geprikt. Tot dusver zijn er pas twee formaties die hun datum formeel naar buiten hebben gebracht. De eerste daarvan is Gresini Racing, dat haar team op 20 januari voorstelt aan het grote publiek. Het kleine Italiaanse team racet komend seizoen met de Ducati Desmosedici GP23, waar Francesco Bagnaia de wereldtitel mee veiligstelde. Er zal veel aandacht zijn voor de presentatie van Gresini, dat met Marc Marquez een absolute toprijder binnenhaalde voor het aankomende seizoen. De zesvoudig MotoGP-kampioen wordt gekoppeld aan zijn jongere broer Alex Marquez, die afgelopen seizoen al voor het team uitkwam.

Enkele dagen later is het de beurt aan het enige nieuwe team op de MotoGP-grid: Trackhouse Racing. De Amerikaanse formatie van ondernemer Justin Marks en rapper Pitbull heeft de licentie van RNF Racing overgenomen en komt daardoor in 2024 uit met motoren van Aprilia. De teampresentatie van Trackhouse vindt plaats op 26 januari en wordt gehouden in Los Angeles, waar ook de strijdwapens van Miguel Oliveira en Raul Fernandez onthuld worden. Oliveira racet dit jaar met het nieuwste materiaal van Aprilia, terwijl Fernandez het aanvankelijk moet doen met de 2023-versie van de RS-GP. In de loop van het jaar krijgt ook de Spanjaard de beschikking over de RS-GP24.

De overige teams hebben hun presentatieplannen tot dusver nog niet naar buiten gebracht. Het is dus nog even wachten voordat duidelijk is wanneer het Ducati van wereldkampioen Bagnaia zich voorstelt, evenals het Prima Pramac-team van nummer twee Jorge Martin. Ook de fabrieksteams van KTM, Aprilia, Honda en Yamaha moeten nog een datum prikken voor hun presentaties, net als satellietteams VR46, LCR en GasGas Tech3.

In de onderstaande tabel zie je wanneer de MotoGP-renstallen hun teams en motoren voor 2023 presenteren.