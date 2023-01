Overzicht: Wanneer zijn de MotoGP-teampresentaties van 2023?

Ruim twee maanden geleden kroonde de MotoGP in Valencia een nieuwe wereldkampioen. Francesco Bagnaia had genoeg aan een negende plaats in de laatste race van 2022 om de wereldtitel veilig te stellen en Fabio Quartararo van de troon te stoten. Het afgelopen seizoen lijkt inmiddels ver achter ons te liggen, want de focus van de gehele paddock is inmiddels gericht op 2023. Voor fans is de huidige winteronderbreking een moment van rust, maar de teams en fabrikanten in de MotoGP zijn druk doende om zich optimaal op het nieuwe seizoen voor te bereiden.

De diverse fabrikanten hebben nog ongeveer een maand om de laatste hand te leggen aan de 2023-versies van hun motoren. Op 5 februari begint het MotoGP-circus namelijk aan de eerste test van het jaar, die gehouden wordt op het Sepang International Circuit in Maleisië. Daar willen de coureurs graag testen met de machine waar ze ook tijdens het aankomende seizoen over beschikken. De eerste kennismaking met de nieuwe motoren en nieuwe kleurstellingen vindt bij sommige teams echter al iets eerder plaats. Op 17 januari wordt de reeks teampresentaties namelijk al afgetrapt door het fabrieksteam van Yamaha. In de ruime week daarna volgen ook presentaties van Gresini, het Ducati-fabrieksteam, Pramac en de fabrieksformatie van KTM.

Ook na de eerste wintertest in Maleisië vinden nog diverse teampresentaties plaats. Repsol Honda doet dat eind februari, gevolgd door Tech3 GasGas begin maart. Ook het fabrieksteam van Aprilia en het satellietteam RNF Racing hebben in maart een moment geprikt voor de onthulling van de motor en hun kleurstellingen. Slechts twee teams laten wat dat betreft nog op zich wachten: dat zijn LCR Honda en het Mooney VR46 Racing Team.

In de onderstaande tabel zie je wanneer de diverse MotoGP-renstallen hun teams en motoren voor 2023 voorstellen.

Datum Team Motor 17 januari Monster Energy Yamaha Yamaha 21 januari Gresini Racing MotoGP Ducati 23-24 januari Ducati Lenovo Team Ducati 25 januari Prima Pramac Racing Ducati 26 januari KTM Factory Racing KTM 23 februari Repsol Honda Team Honda 4 maart Tech3 GasGas Factory Racing KTM 10 maart Aprilia Racing Aprilia 16 maart RNF MotoGP Team Aprilia Nog niet bekend LCR Honda Honda Nog niet bekend Mooney VR46 Racing Team Ducati