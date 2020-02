Overzicht: Welke coureurs rijden tijdens de MotoGP-shakedown?

De meest opvallende coureur op de deelnemerslijst voor de MotoGP-shakedown is ongetwijfeld Jorge Lorenzo. De Spanjaard tekende een testcontract bij Yamaha waardoor hij namens de Japanse fabrikant mag testen. Het is voor het eerst sinds 2016 dat de coureur zijn been weer over de M1 zwaait, in de tussentijd reed de drievoudig wereldkampioen voor Ducati en Honda. Met die ervaring op zak gaat Lorenzo een poging doen om Yamaha weer naar de top van de MotoGP te brengen.

Het is voor het eerst dat ook de rookies tijdens deze shakedown in actie mogen komen. Men is tot deze beslissing gekomen nadat het aantal testdagen gereduceerd werd als gevolg van de uitbreiding van de wedstrijdkalender. Alex Marquez (Honda), Brad Binder (KTM) en Iker Lecuona (KTM) mogen daarom nu alvast in actie komen.

Deze shakedowntest is verder bedoeld voor fabrikanten die nog altijd onder het concessiesysteem vallen. Op dit moment zijn dat KTM en Aprilia. Die beide merken mogen naast de testrijders ook de vaste coureurs inzetten. Bij Aprilia gaat het dan alleen om Aleix Espargaro, zijn teamgenoot Andrea Iannone komt niet in actie vanwege een voorlopige schorsing wegens een positieve dopingtest. Naast fabrieksrijder Binder komt bij KTM ook Pol Espargaro in actie. Daarnaast komen de Tech 3-rijders ook in actie. Naast Lecuona dus ook de terugkeer van Miguel Oliveira, die de eindfase van vorig seizoen moest missen door een zware val in Australië.

Overzicht: Deelnemers MotoGP-shakedown in Sepang