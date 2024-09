Overwinning in achtertuin Bagnaia doet Martín weinig: "Zege is zege"

De laatste zege van Jorge Martín dateerde uit de sprintrace in Duitsland. Daarna volgde een crash in de Grand Prix aldaar, gevolgd door zes tweede plaatsen op rij in Groot-Brittannië, Oostenrijk en Aragón. Tijdens de sprintrace van de MotoGP in Misano maakte de Spaanse kampioenschapsleider een einde aan die droogte. Met een raketstart vanaf de vierde plek nam Martín bij de start meteen het heft in handen, om de leiding de rest van de race niet meer weg te geven. Polesitter Francesco Bagnaia kon lang aanpikken, maar moest uiteindelijk op bijna anderhalve seconde genoegen nemen met de tweede plek.

Bagnaia traint veel op Misano met de VR46 Riders Academy en ziet het circuit als zijn thuisbasis. Toch stelt Martín dat het hem niet per se extra vreugde bezorgt dat hij juist op die plek weer een sprintrace wint. "Een overwinning is een overwinning en die zijn altijd belangrijk", geeft de Pramac-rijder aan. "Maar dit is Pecco's thuisbasis, dus deze zege is misschien net zo belangrijk als die ik hier vorig seizoen heb behaald. In Italië winnen vind ik belangrijk, ook voor het team en Ducati. Het is cruciaal, want het is hun achtertuin. Dit is goed, maar dat is meer omdat ik gewonnen heb. De plek waar ik dat doe, maakt me eigenlijk niet uit."

Martín legde de basis voor zijn sprintzege bij de start door vanaf de tweede rij als leider door de eerste bocht te gaan. Toch wilde hij op dat moment niet denken dat de helft van het werk al gedaan was. "Ik dacht aan de volgende bocht, het sluiten van de lijn. Het was belangrijk om in het begin te proberen de eerste positie te behouden", verklaarde Martín. "Vanaf dat moment probeerde ik heel goede snelheid te laten zien en Pecco achter me te houden. Dat was moeilijk, maar het lukte me. Daar ben ik heel blij mee. Ik denk dat we op een goede manier werken."

Boze Bagnaia, Morbidelli wel blij

Iemand die niet blij was met zijn prestaties op de zaterdagmiddag was Bagnaia. De regerend wereldkampioen moest het doen met de tweede plek en stelde dat hij de race bij de start al verloor. "Ik ben boos vanwege mijn prestatie, want ik had een slechte start. Ik kon geen goede start vinden met de koppeling en verloor de eerste plek", analyseerde de Ducati-rijder, die wist dat hij met een gelijk tempo amper zou kunnen aanvallen gedurende de race. "Ik probeerde het in de eerste ronden, maar de voorband werd te warm en ik begon hem af en toe te verliezen. Ik had dus geen kans om Jorge te passeren. Vanmiddag was hij niet sneller, maar hij heeft het in ieder geval beter gedaan."

De nummer drie op het sprintpodium was daarentegen een stuk blijer met zijn race in Misano. "Het was een fantastische zaterdag. We hebben de juiste dingen gedaan en heel goed gewerkt. De snelheid was de hele dag uitstekend, maar gisteren zat dat ook al goed. Het was dus een heel positieve zaterdag", verklaarde Franco Morbidelli, die voor eigen publiek met P3 zijn eerste podiumplaats in een sprintrace behaalde. De afgelopen tijd was er geregeld kritiek op de Italiaan met Braziliaanse roots, maar hij zag zijn prestatie niet als een statement richting zijn critici. "Er is een gezegde dat ik heel mooi vind en dat is 'haters zullen altijd haten'. Deze mensen die anderen bekritiseren zijn soms een stimulans om beter te presteren, dus dit is wat mij betreft geen middelvinger."

De grote vraag is natuurlijk wat er gaat gebeuren tijdens de Grand Prix van San Marino, die met 27 ronden ruim twee keer zo lang is als de sprintrace. Bagnaia legt de focus niet geheel onverwachts op het maken van een goede start, iets wat hem vorig weekend in Aragón ook al niet lukte. Ook Martín weet dat het verschil bij de start gemaakt moet worden. "Ik ben gefocust op morgen. Het wordt heel moeilijk om dan te winnen en om ergens in de race de leiding te pakken", aldus Martín. "Maar als ik de kans heb om die eerste plek te pakken, dan wordt het veel moeilijker voor de anderen."