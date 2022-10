De actieve carrière van Read begon in de vroege jaren zestig. Hij maakte in 1961 zijn debuut in de gevreesde Isle of Man TT, die hij maar liefst acht keer op zijn naam schreef. Hij boekte zijn grootste successen met materiaal van Yamaha. Read werd in 1964 de eerste wereldkampioen van Yamaha, maar hij zorgde ook voor een unicum door als eerste in drie verschillende klassen wereldkampioen te worden. In 1964 legde hij in de 250cc-klasse beslag op de wereldtitel door maar liefst vijf races te winnen. Hij haalde nog drie wereldtitels binnen met Yamaha, een daarvan als privateer.

Later in zijn carrière stapte Read over naar MV Agusta waar hij nog eens twee wereldtitels won in de zware klasse, de 500cc. In 1973 schreef hij vier overwinningen op zijn naam, met daarbij de TT van Assen. Een jaar later pakte hij weer vier overwinningen en vierde hij zijn laatste wereldtitel. In 1975 was hij er dicht bij, maar moest hij de wereldtitel laten aan Giacomo Agostini. Een jaar later nam hij afscheid van het fulltime racen. In 1982 kwam hij voor de laatste keer aan de start in de Isle of Man TT. In 1979 werd Read, die bekendstond als een uitgesproken en regelmatig controversiële figuur, geridderd door het Britse koningshuis. In 2002 werd hij uitgeroepen tot MotoGP Legend.

Read had al een langere tijd problemen met zijn gezondheid, maar was vorige maand als Yamaha-legend nog te gast op het TT Circuit bij de Classic GP Assen.

Phil Read, MV Agusta Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Phil Read MBE Foto: Yamaha MotoGP