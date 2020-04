Oud-voorzitter Vaessen: “TT overleeft jaartje zonder MotoGP wel”

Realisme heerst in Assen als het aankomt op de coronacrisis. Dit weekend had het WK Superbikes neer moeten strijken op de Drentse hei, maar door de uitbraak van het coronavirus ligt nagenoeg de hele sportwereld stil. Nu de problemen in Italië en Spanje nog zo groot zijn en ook in vele andere landen restricties van kracht zijn, is het houden van een Grand Prix niet de eerste prioriteit. Donderdag werd bekend dat de Duitse Grand Prix niet op de originele datum door kan gaan.

Men gelooft er niet in dat er op zondag 28 juni een MotoGP-race op het TT Circuit gehouden kan worden. Er wordt gemikt op een wedstrijd later in het seizoen. “Dat we dan met honderdduizend mensen bijeenkomen, daar geloven we niet zo in”, zegt Vaessen in het AD. “Daarom werkt Dorna aan een alternatieve racekalender, met een start in augustus. Met tien races zou het seizoen nog geslaagd zijn. Assen krijgt ook een plekje, ergens tussen half augustus en eind september.”

MotoGP-baas Carmelo Ezpeleta heeft reeds aangegeven dat hij al blij zou zijn als er dit seizoen nog tien races verreden kunnen worden. Het is echter maar de vraag of dat haalbaar is. Voor een groot aantal organisaties zou het schrappen van een race een financiële catastrofe betekenen, maar Assen heeft volgens Vaessen wat dat betreft niet zoveel te vrezen. “Ik merk in Assen totaal geen paniek, iedereen is er rustig over. De TT bestaat bijna 100 jaar en heeft wel wat meegemaakt. Bovendien is er een behoorlijke financiële buffer, want de race is altijd succesvol geweest. Dus er zijn geen zorgen als we een jaartje zouden moeten overslaan.”

Veel zal afhangen van de boodschap van premier Mark Rutte aankomende dinsdag. Dan zal er meer duidelijk worden over de restrictie op grote evenementen, die tot op heden tot 1 juni beperkt zijn. De verwachting is echter dat deze maatregelen met enige tijd verlengd worden, in navolging van buurlanden Duitsland en België.

Mocht ook de race in Assen sneuvelen, lijkt het aannemelijk dat hetzelfde gaat gelden voor de Finse GP op de nieuwe KymiRing. Dat circuit moet nog gekeurd worden en de betreffende officieren van de FIM kunnen op dit moment niet reizen. Een herstart op het circuit van Brno, begin augustus, zou dan de meest logische oplossing zijn.