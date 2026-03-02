Is een oud F1-trucje het geheim achter dominantie Aprilia in GP Thailand?

In bijna alle sessies eindigde bij de seizoensopener een Aprilia-rijder bovenaan: Marco Bezzecchi was de snelste in de drie oefensessies, Raúl Fernández in Q1, Bezzecchi weer in Q2 en Fernández in de zondagse warm-up. In de Grand Prix was Bezzecchi op dominante wijze de sterkste, voor Pedro Acosta en Fernández. De enige sessie waarin Aprilia achter andere fabrikanten eindigde, was de sprintrace. Daarin zegevierde Acosta namens KTM, voor Marc Márquez en Fernández.

Meer over de GP van Thailand: MotoGP Bezzecchi slaat terug met dominante zege in Thailand, Márquez rijdt lek

Aprilia was in Thailand de enige fabrikant die met alle rijders in het tweede deel van de kwalificatie actief was. Verder eindigden alle rijders die de finish haalden in de top-vijf: in de sprintrace eindigden Ai Ogura en Jorge Martín achter Fernández als vierde en vijfde, terwijl Bezzecchi al vroeg uit de sprintrace crashte. Op zondag stonden Bezzecchi en Fernández dus allebei op het podium, met Martín en Ogura opnieuw op de vierde en vijfde plaats.

Zo bleek de Aprilia RS-GP in Thailand een motorfiets die in handen van alle rijders snel was. Dat is het resultaat van het ontwikkelingswerk dat de afgelopen jaren verricht is in de fabriek in Noale. Toch is de grootste stap in de afgelopen twaalf maanden gezet. Dankzij een reeks upgrades won Aprilia vorig jaar al drie van de laatste vier Grands Prix: Fernández zegevierde in Australië voor het eerst in zijn MotoGP-loopbaan, waarna Bezzecchi in Portugal en Valencia won.

Ook afgelopen winter heeft Aprilia niet stilgezeten, want de RS-GP is opnieuw voorzien van een reeks upgrades ten opzichte van vorig jaar. In het oog springen onder meer de vernieuwde vleugels aan de voorkant van de machine, evenals de zijkant van de fairing en de verschillende aerodynamische toevoegingen die aan de achterkant van de motor te zien zijn.

F-duct het geheime wapen van Aprilia?

De opzienbarendste ontwikkeling die Aprilia heeft geïntroduceerd op de 2026-versie van de RS-GP is echter een stuk minder goed te zien met het blote oog. Het gaat om een heuse F-duct: een aerodynamisch systeem waarmee de luchtweerstand van de motorfiets op rechte stukken verminderd wordt, wat weer leidt tot een hogere topsnelheid.

De inlaten van de F-duct zijn de openingen tussen de centrale luchtinlaat en de bevestigingspunten van de vleugels. Foto door: Lillian Suwanrumpha / AFP via Getty Images

Een nieuw concept is de F-duct niet. Het is over komen waaien uit de Formule 1. Voordat die sport in 2011 het Drag Reduction System (DRS) introduceerde, pionierde McLaren in 2010 met een F-duct. Met een extra luchtinlaat werd een intern luchtkanaal gecreëerd met een extra opening in de cockpit. Zodra de coureurs deze opening op de rechte stukken afdekten met hun elleboog, veranderde de drukverdeling, werd de luchtstroming over de achtervleugel verstoord en kreeg de topsnelheid een boost.

Aprilia doet zestien jaar later iets vergelijkbaars, maar hoe werkt het? In de voorkant van de fairing van de RS-GP zijn aan de binnenkant van de bovenste bevestigingspunten van de vleugel twee openingen gemaakt. De lucht wordt hier in de normale situatie door kanalen geleid met openingen naast de brandstoftank. De warme lucht van de radiator wordt in deze situatie afgevoerd door enkele koelsleuven in de zijkant van de fairing.

Op de rechte stukken leggen de Aprilia-rijders hun armen echter op de openingen naast de brandstoftank. De lucht uit het kanaal wordt hierdoor in de drie koelsleuven geblazen, waardoor de warme lucht naar de binnenkant van de fairing wordt gebracht en niet meer over de vleugels aan de achterkant gestuurd wordt. Het gevolg: de RS-GP heeft op rechte stukken minder luchtweerstand en kan enkele kilometers per uur aan topsnelheid winnen.

De ovalen uitlaat van de F-duct die de Aprilia-rijders met hun arm gesloten houden op het rechte stuk. Foto door: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Het bewijs daarvan is in Thailand geleverd. Vorig jaar noteerde Fernández in Buriram de hoogste topsnelheid van de Aprilia-rijders met 341,7 kilometer per uur, waarmee hij de enige rijder van het merk was die boven de 340 kilometer per uur uitkwam. Afgelopen weekend tikten Martín en Bezzecchi de 345 kilometer per uur aan, terwijl Ai Ogura op 343,9 kilometer per uur uitkwam.

"Ik zag veel journalisten, en in het bijzonder veel fotografen, met veel plezier van dichtbij naar de motor kijken", vertelde Massimo Rivola na de GP van Thailand. De CEO van Aprilia Racing vermoedde dat ook de concurrentie met interesse naar de F-duct kijkt. "Ik weet niet of ze dit gaan kopiëren. Als ze het wel doen, dan zou het niet de eerste keer zijn."

Rivola maakt zich ook geen zorgen over de legaliteit van de F-duct. "Het is helemaal legaal", benadrukte hij. Mochten de andere fabrikanten klachten hebben, dan moedigt hij ze vooral aan om daar werk van te maken. "Dat maakt me niets uit. Als ze daar tijd aan willen verspillen, dan ben ik blij, want ze concentreren zich dan niet op de belangrijkere dingen."