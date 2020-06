OTD: De memorabele tiende TT-zege van Rossi

Het is niet bepaald de meest eenvoudige zondagmiddag voor The Doctor. Onder wisselvallige omstandigheden ziet hij een groepje ontstaan met daarin polesitter Johann Zarco, Danilo Petrucci, Marc Marquez en Rossi. Een voor een peuzelt Rossi zijn tegenstanders op. Eerst Marquez en aan het begin van de tiende ronde verschijnt Rossi aan het front. Zarco probeert bij Ossebroeken nog te counteren, maar Rossi rijdt een wijdere lijn en doet de deur toe. Het komt tot een touché tussen de twee, Zarco kan ternauwernood blijven zitten op zijn machine.

Johann Zarco raakt Valentino Rossi bij het uitkomen van Ossebroeken. Beiden blijven overeind.

Zarco verliest de aansluiting met het groepje en verrassend genoeg kan ook Marquez het tempo van de Italiaan niet volgen. Petrucci weet zijn landgenoot daarentegen wel binnen te hengelen, ondanks dat Rossi een poging doet om weg te rijden van de achtervolgers. Intussen is de regen boven het TT Circuit zichtbaar en Rossi kiest voor een iets rustiger tempo omdat hij de eerste op het asfalt is en de omstandigheden moet verkennen.

Petrucci voert de druk op bij Rossi en ziet kansen, merkgenoot Andrea Dovizioso komt mee in zijn kielzog en neemt met zes ronden te gaan zelfs even de tweede plaats over. Petrucci countert tot twee keer toe en pakt met vier ronden te gaan de eerste plaats over, de Ducatist weet op dat moment nog niet dat Dovizioso in de fout is gegaan en dat er daardoor een gat geslagen is met Rossi en Petrucci voorop.

Valentino Rossi en Danilo Petrucci bij het uitkomen van de GT-bocht.

Vanaf dat moment speelt Rossi het spelletje mee met Petrucci. De achterstand van Dovizioso en Marquez is groot genoeg waardoor de twee voor de overwinning kunnen vechten. In de Geert Timmer-bocht veert het publiek in een uitverkocht huis op als Rossi de aanval wederom inzet. Deze keer is het de beslissende aanval, Rossi weet Petrucci in het vervolg van de race achter zich te houden. Het gaat niet vanzelf, Petrucci blijft pushen en prikt zijn voorwiel zo nu en dan naast het achterwiel van Rossi’s Yamaha M1.

Tot een klassieke passeerbeweging in de laatste bocht komt het niet meer, ook omdat Petrucci een beetje opgehouden wordt door achterblijver Alex Rins. Rossi houdt Petrucci achter zich en pakt zodoende zijn tiende overwinning in Assen. Het is zijn 115de Grand Prix-zege en weer heeft de 38-jarige legende bewezen dat hij niet afgeschreven mag worden.

Het is vandaag alweer drie jaar geleden dat Rossi zijn laatste overwinning in de MotoGP pakte. Sindsdien is Rossi vaak afgeschreven, maar ook daarna heeft hij nog een paar keer laten zien dat hij op zijn 'oude dag' nog kan winnen. In 2020 heeft Rossi zijn laatste kans bij het fabrieksteam, maar alles wijst erop dat Il Dottore ook volgend seizoen de wereld nog rond zal toeren.