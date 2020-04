Organisatie MotoGP: "Alleen in uiterste geval annuleren we seizoen"

Met de annulering van de Catalaanse en Italiaanse Grand Prix heeft de MotoGP nu de eerste acht races van het seizoen moeten schrappen. In eerste instantie werd geprobeerd de races direct weer aan het eind van het seizoen op de planning te zetten. Door de omvang van de coronacrisis is dit echter een nagenoeg onmogelijke opgave geworden. Het is mogelijk dat de klasse een beperkt aantal races af kan werken, maar het kan ook zo zijn dat er helemaal niet gereden kan worden in 2020 en dat de pijlen gericht moeten worden op volgend jaar. Aan dat scenario wil men echter nog niet denken bij Dorna. “Als deze pandemie onze levens en de sport nog langer stil laat staan en als de reisrestricties van kracht blijven, dan zal Dorna Sports alleen in het uiterste geval nadenken over de annulering van het seizoen 2020. Dit moet dan gebeuren in samenspraak met de FIM, IRTA en MSMA”, laat men in een geschreven verklaring weten.

Eerder liet Dorna CEO Carmelo Ezpeleta weten blij te zijn als er tien races gereden kunnen worden, sommige teams houden er zelfs rekening mee dat er helemaal geen races gehouden kunnen worden. Vooralsnog is het laten beginnen van het seizoen de grootste prioriteit voor de organisatie van het MotoGP-wereldkampioenschap: “Bij Dorna staan we continu in contact met de FIM, IRTA, MSMA en de Grand Prix-promotors en houden we de situatie in de gaten, we proberen communicatie op gang te houden en proberen iedere pilaar van onze sport zo goed mogelijk te steunen. Het is ons doel om zo snel mogelijk weer races te houden als het veilig genoeg is.”

Vooralsnog is het WK Superbikes het ondergeschoven kindje geweest in deze coronacrisis. Waar de teams in MotoGP een financieel steunpakket toegewezen hebben gekregen, is dat naar verluidt in het WK Superbikes niet het geval. Van dat kampioenschap werden de races in Qatar, Assen, Spanje en Frankrijk reeds uitgesteld. Het is aannemelijk dat ook de Italiaanse ronde, die van 8 tot 10 mei gehouden moet worden, van de kalender gaat verdwijnen. In dezelfde verklaring liet Dorna weten dat men ook het WK Superbikes zo snel mogelijk weer opgestart moet worden.