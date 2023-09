Organisatie Indiase MotoGP-Grand Prix reageert op visumproblemen

Komend weekend strijkt de MotoGP voor het eerst neer in India, maar helemaal vlekkeloos verloopt de aanloop naar het evenement nog niet. Verschillende teams en coureurs worden geteisterd door visumproblemen, waaronder Marc Marquez. De Repsol Honda-coureur liet weten niet naar het land te kunnen vliegen wegens een gebrek aan een visum. Inmiddels heeft de organisatie van de race op alle chaos gereageerd. Fairstreet Sports meldt dat het nu samenwerkt met de Indiase autoriteiten om ervoor te zorgen dat alle resterende visumaanvragen worden verwerkt en dat het erop vertrouwt dat alle teams op tijd in India arriveren, zodat het weekend volgens de planning kan plaatsvinden.

"We zijn op de hoogte van de vertragingen van de uitgiftes. We willen laten weten dat we er hard aan werken om dit zo goed mogelijk op te lossen", aldus Fairstreet Sports. "Inmiddels zijn bijna 500 visa goedgekeurd en een groot aantal volgt binnenkort. Er wordt zo hard mogelijk gewerkt om te zorgen dat alle coureurs, teams en officials een visum krijgen. Dit incident kwam onverwachts. We doen er alles aan om dit onmiddellijk te verhelpen. We begrijpen het belang van een zo goed mogelijke ervaring voor alle deelnemers en toeschouwers. We moedigen iedereen aan om geduldig te zijn en met ons samen te werken. Wij zijn de Indiase regering, het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Binnenlandse Zaken en de lokale overheid enorm dankbaar voor hun steun en coördinatie. We hebben er vertrouwen in dat alle visa verwerkt zullen worden en dat al het personeel op tijd en veilig India zal bereiken."

Ducati en Aprilia hadden geen last van de vertragingen, terwijl andere teams nog op toestemming wachten om het land te mogen betreden. De betrokkenen gaven zowel de Indiase als Europese instanties de schuld van de kwestie. Mocht de vertraging oplopen dan heeft de MotoGP de optie om de vrijdag gedeeltelijk of in zijn geheel te schrappen. Dit gebeurde eerder in Argentinië toen door problemen de vracht te laat op het circuit kwam.