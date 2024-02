Opzienbarende uitspraak Viñales: "MotoGP niet gemist deze winter"

Zondag onthulde het fabrieksteam van Aprilia niet alleen de nieuwe livery, maar ook de vernieuwde RS-GP voor het MotoGP-seizoen 2024. Vanzelfsprekend waren testrijder Lorenzo Savadori en vaste rijders Aleix Espargaro en Maverick Viñales van de partij bij de teampresentatie, waarbij laatstgenoemde de indruk wekte niet enorm naar het nieuwe seizoen uit te kijken. "Ik moet zeggen dat ik enorm heb genoten van mijn tijd thuis. Ik heb het dus niet echt gemist", antwoordde Top Gun op de vraag of hij de MotoGP deze winter miste.

Dat hield echter niet in dat Viñales zich tijdens de winterse onderbreking niet voorbereid heeft op het nieuwe seizoen. De Spanjaard stelde veel getraind en weinig gegeten te hebben om in goede vorm aan de start te verschijnen. "We werken hard met Aprilia om te proberen deze motor om te toveren in een geweldige motor. Iedere keer dat we op de baan verschijnen, verbeteren we ons steeds verder en dat is goed. Ik heb deze winter veel getraind en bijna niets gegeten, dus ik hoop dit team geweldige resultaten te bezorgen", legde hij uit.

Aprilia stelde op Lusail International Circuit dus de RS-GP24 voor en de eerste indruk van Viñales over de motorfiets is positief. "De motor ziet er natuurlijk heel scherp uit. Dat vind ik fijn, maar het is nog beter als je er de baan mee op gaat. De motor verkeert in een goede vorm", constateerde de negenvoudig MotoGP-racewinnaar. Tijdens de wintertest in Sepang stapte Viñales al op de vernieuwde motorfiets. Hij was er destijds niet helemaal over te spreken, maar hij besefte ook dat er nog tijd is om verder te wennen.

"Het is nog vroeg. We zijn heel rustig geweest tijdens de test in Sepang en we probeerden uit te zoeken wat goed werkte en wat minder goed was. Het is gecompliceerd, maar we blijven kalm", aldus Viñales. "We hebben nog twee dagen voor de boeg. We werken met de jongens aan de simpele dingen die ons vooruit gaan helpen en dat is ons doel. Ik weet dat ik een goede prestatie kan neerzetten als ik als in eerste positie door de eerste bocht ga, dus dat is natuurlijk mijn doel."

Viñales begint maandag aan de laatste fase van de voorbereiding op het MotoGP-seizoen 2024 met de eerste dag van de test in Qatar. Ook dinsdag wordt er nog getest in Lusail.