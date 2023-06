Opzet van vrijdag tijdens MotoGP-weekend aangepast per 2024

Het seizoen 2023 luidde een van de grootste veranderingen in met betrekking tot de opzet van de MotoGP-weekenden. Bij elk raceweekend zijn er nu sprintraces met een halve Grand Prix-afstand. De kwalificatie vindt vanaf dit seizoen plaats op zaterdagochtend en bepaalt de startopstelling voor zowel de sprintrace als de Grand Prix. Een andere grote verandering werd doorgevoerd met betrekking tot de vrijdag, waarbij de gecombineerde volgorde aan het einde van de tweede vrije training bepaalt welke rijders direct doorgaan naar Q2 in de kwalificatie en wie de eliminatiesessie van Q1 moet trotseren.

Hierdoor is de slotfase van de eerste en tweede vrije training, maar met name VT2, een minikwalificatie geworden. Zeker nu er de laatste jaren meer nadruk is komen te liggen op de startpositie, omdat het moeilijker is geworden om met de MotoGP-motoren te racen.

Hoewel de aanpassing van het format de vrijdag van een Grand Prix-weekend veel belangrijker heeft gemaakt, kwamen er ook klachten. Zo vindt een aantal rijders dat ze nu niet meer goed aan hun motor kunnen werken. In het begin klaagden sommige piloten ook over een toename van agressiviteit, vooral in de beginfase van de sprintraces. Met het verstrijken van de tijd zijn deze kritische geluiden echter minder geworden.

Tijdens een buitengewone bijeenkomst in Assen bereikten de partijen die betrokken zijn bij het MotoGP-wereldkampioenschap donderdag overeenstemming over een nieuwe wijziging in het weekendformat. Voor plaatsing in Q2 wordt vanaf volgend jaar alleen nog maar naar de tweede vrije training op vrijdag gekeken. Hierdoor hebben de coureurs en teams in de eerste oefensessie uitgebreid de mogelijkheid om te werken aan de afstelling.

De rest van de weekendindeling blijft hetzelfde in 2024, met een derde vrije training van dertig minuten voorafgaand aan de kwalificatie op zaterdag.

Aanvankelijk werd overwogen om de verandering dit jaar al door te voeren, maar door een gebrek aan unanimiteit onder de leden van de fabrikantenvereniging (MSMA) is de maatregel uitgesteld tot 2024.