Openingsrace MotoGP-seizoen 2023 niet in Qatar vanwege renovatie

De Grand Prix van Qatar staat al sinds 2004 op de kalender van de MotoGP, het was in die tijd een van de eerste grote motorsportfaciliteiten in het Midden-Oosten. Vanaf 2007 stond Qatar als openingswedstrijd op het programma, een jaar later werd de race voor het eerst onder kunstlicht verreden. Sindsdien is het evenement een van de vaste afspraken geworden van de MotoGP. Het circuit tekende niet zo lang geleden een contract om tot en met 2031 een race van het kampioenschap te organiseren.

In 2023 staat de wedstrijd echter niet bovenaan de kalender, zo laat MotoGP-organisatie Dorna zaterdagochtend weten. “Het Losail International Circuit ondergaat een uitgebreide renovatie, de paddock en de faciliteiten op het circuit worden flink verbouwd met het oog op 2023”, leest de verklaring. “Het circuit staat tot en met 2031 op de MotoGP-kalender en met de renovatie wordt het een van de beste faciliteiten ter wereld. De verbouwing begint in 2022 en zal verschillende aspecten van het circuit aanpakken waardoor het beter wordt voor iedereen die naar deze baan komt. Van de rijders en de teams tot fans en gasten.”

De werkzaamheden worden echter niet afgerond voor de start van het nieuwe seizoen. “Losail zal na de afronding van de verbouwing de Grand Prix van Qatar houden, maar het evenement is daardoor voor het eerst sinds 2007 niet de openingswedstrijd van het kampioenschap. De race wordt aan het eind van het seizoen onder kunstlicht verreden.”

Het is nog niet duidelijk waar de openingswedstrijd van het seizoen wel gehouden wordt. In 2006 begon het kampioenschap voor het eerst buiten Qatar, toen de openingswedstrijd in Jerez gehouden werd. Een van de mogelijkheden is het verplaatsen van de Australische Grand Prix naar het voorjaar. Dit is in de afgelopen jaren al vaker geopperd omdat de weersomstandigheden dan beter zijn op Phillip Island.