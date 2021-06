Oostenrijkse MotoGP-races in augustus met volle tribunes

Langzaam maar zeker worden de strikte beperkingen vanwege het coronavirus losgelaten. Ook in de MotoGP komt het normale leven rustig weer op gang. Nadat de paddock eerder dit jaar weer opengesteld werd voor sponsoren en gasten, wordt er vanaf heden weer mondjesmaat publiek toegelaten. Tijdens de Catalaanse GP van afgelopen weekend waren op de wedstrijddag 24.500 mensen aanwezig, later deze maand zijn er tijdens de Dutch TT in Assen 11.500 toeschouwers per dag welkom.

Na de zomerstop gaat de MotoGP echter een nieuwe fase in. Vanaf 1 juli worden alle beperkingen in Oostenrijk losgelaten en dat betekent dat het publiek weer volop welkom is. Promotor Projekt Spielberg heeft bekendgemaakt dat het tijdens de beide races op de Red Bull Ring op volledige capaciteit wil draaien. Het betekent dat de Grand Prix van Stiermarken op zondag 8 augustus de eerste wedstrijd wordt met volledige capaciteit. Ook voor de Oostenrijkse GP op zondag 15 augustus is de volledige capaciteit beschikbaar. De voorverkoop voor beide wedstrijden is inmiddels begonnen. Ook bij de Formule 1-wedstrijd van volgende maand wordt weer volop publiek toegelaten.

Voor toegang tot de beide wedstrijden worden bezoekers gevraagd of ze hersteld zijn van het coronavirus, of ze gevaccineerd zijn of dat ze een negatieve test hebben. Dit zijn de voorwaarden voor toegang. Twee jaar geleden bezochten 197.315 fans het raceweekend op de Red Bull Ring. Op de wedstrijddag kwamen toen zo’n 87.000 toeschouwers af.

Net zoals vorig seizoen worden er weer twee MotoGP-races gehouden in Oostenrijk. Dat heeft te maken met de afgelasting van de GP van Finland, die in juli plaats zou vinden. Door het annuleren van deze afspraak heeft Dorna Sports een akkoord bereikt met Red Bull om net als vorig jaar een tweede race te houden op het circuit.

De MotoGP-races in Oostenrijk werden vorig jaar gewonnen door Andrea Dovizioso en Miguel Oliveira.

Ticketinformatie voor de Oostenrijkse GP: Bestel hier je kaarten voor de GP van Oostenrijk