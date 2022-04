Ook in warm-up geeft Aleix Espargaro visitekaartje af

Door de problemen met de vracht hadden MotoGP-coureurs maar 120 minuten aan trainingstijd voor de start van de kwalificatie, toch 45 minuten minder dan normaal. Om de coureurs enigszins te compenseren, werd de warm-up op zondagmorgen verlengd tot 40 minuten. Zodoende konden rijders die sessie gebruiken om hun racetempo nog eens echt te testen.

Polesitter Aleix Espargaro stak opnieuw sterk van wal in de ochtendsessie. Hij boezemde met zijn tempo op zaterdag al angst in bij wereldkampioen Fabio Quartararo, de Aprilia-man bevestigde dat nog eens in de warm-up. Hij posteerde zich al snel op kop met 1.38.648. Die tijd, gereden in de elfde ronde, was ruim genoeg voor de koppositie.

Fabio Quartararo was ruim twee tienden langzamer op de tweede plek, Alex Rins kwam met een late inspanning nog tot de derde plaats. Jorge Martin eindigde als vierde voor Maverick Viñales, die eveneens bevestiging kreeg na veelbelovende trainingen. De voormalig Yamaha-coureur was op de vijfde plek drie tienden langzamer dan Espargaro. Francesco Bagnaia had veel huiswerk na een matige kwalificatie, maar deed toch iets terug in de warm-up. Hij werd zesde voor KTM-coureurs Miguel Oliveira en Brad Binder. Takaaki Nakagami en Johann Zarco maakten de top-tien compleet.

Crashes waren er voor beide VR46-mannen. Marco Bezzecchi ging halverwege de sessie onderuit in de zesde bocht. Zijn motor was er slecht aan toe en hij werd ridder te voet. Ook Luca Marini moest zich herpakken na een val. De Italiaan kon zijn machine oprapen na een kleine tuimeling in de tweede bocht.

De Grand Prix van Argentinië begint zondagavond om 20.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag: Warm-up MotoGP Grand Prix van Argentinië