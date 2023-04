Het debuut van Enea Bastianini bij het fabrieksteam van Ducati verliep allesbehalve zoals gehoopt. De Italiaan ging in de tweede ronde van de sprintrace op het Autódromo Internacional do Algarve onderuit na een tik van landgenoot Luca Marini. Bij de crash liep Bastianini een gebroken schouderblad op, waardoor hij de hoofdrace van zondag aan zich voorbij moest laten gaan. De 25-jarige Italiaan hoefde niet onder het mes, maar moest op aanraden van de artsen rust nemen om zo de blessure snel te herstellen. Daardoor ontbrak hij ook al in Argentinië.

Bastianini heeft deze week een aantal ronden op een Superbike gereden op het circuit van Misano om te kijken hoe fit hij is, maar na verdere controles na die test werd besloten dat hij nog steeds moet uitrusten om de blessure volledig te laten herstellen. Hij zal daarom ook ronde drie van het kampioenschap missen, de Grand Prix van de Verenigde Staten op het Circuit of the Americas. Dit keer heeft Ducati wel een vervanger opgeroepen: testrijder Michele Pirro zal in actie komen op de Desmosedici GP.

"Nadat hij een aantal ronden op Misano met de Panigale V4S heeft afgelegd, onderging de Ducati-rijder verdere controle in Forli bij Dr Porcellini's kliniek, die bevestigde dat Bastianini nog een paar weken nodig heeft om volledig te herstellen van de rechterschouder blessure opgelopen in de Portugese GP", laat Ducati in een verklaring weten. "Enea zal daarom zijn revalidatie voortzetten met als doel terug te keren op het circuit in Jerez [eind deze maand] en zal in Texas vervangen worden door Michele Pirro."

Eerder maakte Honda al bekend dat Marc Marquez ook nog ontbreekt in Austin. De achtvoudig wereldkampioen is nog herstellende van een gebroken middenhandsbeentje, in Portugal opgelopen bij de crash met RNF Aprilia-rijder Miguel Oliveira. Of de Portugees, die een peesblessure in zijn rechterbeen opliep, zelf mee kan doen is nog niet bekend. Hij moet op COTA door een laatste medische controle, waarna duidelijk moet worden of hij mee mag doen of niet.

Naast Marquez is ook Tech 3 GASGAS-coureur Pol Espargaro nog niet van de partij. Hij liep meerdere blessures op bij zijn zware valpartij in de vrije training op Portimao. Espargaro is voor onbepaalde tijd uitgeschakeld en wordt vervangen door voormalig Tech 3 Yamaha-rijder Jonas Folger. De Duitser zal vanaf de Grand Prix van de Verenigde Staten als vervanger optreden, totdat Espargaro volledig hersteld is van zijn kaakbreuk, longkneuzing en gebroken rugwervel.

Tevens hing er nog een vraagteken boven het hoofd van Joan Mir. De Repsol Honda-rijder kwam naar ten val in de sprintrace op het Termas de Río Hondo en miste vanwege de opgelopen hersenschudding al de hoofdrace in Argentinië. Repsol Honda heeft inmiddels bekendgemaakt dat de Spanjaard op COTA weer in actie komt. Marquez wordt vervangen door Honda HRC-testrijder Stefan Bradl.