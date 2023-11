Ontknoping MotoGP-titelstrijd gratis live te zien in Nederland

De wereldtitels in de Moto2 en Moto3 werden respectievelijk in Maleisië en Qatar beslist in het voordeel van Pedro Acosta en Jaume Masia. In de MotoGP moet het kampioenschap echter nog beslist worden en dat gebeurt dit weekend tijdens de Grand Prix van Valencia. Regerend wereldkampioen Francesco Bagnaia begint met 21 punten voorsprong op uitdager Jorge Martin aan het laatste raceweekend van 2023 en krijgt daardoor de kans om tijdens de zaterdagse sprintrace al kampioen te worden. De Ducati-rijder moet daarvoor minimaal vier punten uitlopen op de Spanjaard van Pramac Ducati. Lukt dat niet, dan valt de beslissing op zondag tijdens de laatste race van het seizoen.

Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven de beslissing in de MotoGP-titelstrijd te kunnen zien, heeft Ziggo Sport besloten om heel Nederland toegang te geven tot de uitzendingen. De meeste Grands Prix waren dit jaar alleen live te volgen als men was aangesloten bij kabelaar Ziggo of als er een abonnement op het zenderpakket van Ziggo Sport werd afgesloten, maar de Grand Prix van Valencia is voor iedereen in Nederland live en gratis te volgen. Dat komt doordat de race wordt uitgezonden op het YouTube-kanaal van Ziggo Sport, naast de reguliere uitzending op het voor Ziggo-klanten openbare kanaal 14 en Ziggo Sport Select.

Een geheel nieuw concept is dit echter niet voor Ziggo, dat deze werkwijze sinds de Grand Prix van Frankrijk al toepast op de zaterdagse sprintraces. Ook de laatste sprintrace van het seizoen op Circuit Ricardo Tormo is weer live en gratis te volgen via het YouTube-kanaal van Ziggo Sport. Ook via televisie is de race te volgen, in dit geval via het kanaal Ziggo Sport Racing.