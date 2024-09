Het betekent dus dat Dorna Sports nog eens 35 jaar lang de promotor van de MotoGP zal blijven. De Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) blijft daarnaast de rechten behouden voor het WK Superbikes, de MotoE, JuniorGP en het nieuwe WK Women's Circuit Racing (WCR). Het Spaanse Dorna staat al sinds 1992 aan het roer van de MotoGP en heeft een grote rol gespeeld in het vergroten van de populariteit van de sport, met name door nieuwe markten in Azië aan te boren. Onder de huidige overeenkomst regelt FIM enkele operationele aspecten van de MotoGP, waaronder de veiligheid, terwijl de commerciële zaken aan Dorna zijn weggelegd.

Carmelo Ezpeleta, CEO van MotoGP-rechtenhouder Dorna Sports, is uiteraard 'erg trots' op deze bijzondere contractverlenging. "Het is fantastisch nieuws voor de sport en onze fans over de hele wereld dat deze samenwerking gegarandeerd wordt voortgezet", zegt Ezpeleta. "We hebben echt iets speciaals opgebouwd en zullen samen de sport nog verder laten groeien. Het feit dat we tot zo'n langetermijnovereenkomst kunnen komen, voegt ongelooflijk veel waarde toe aan de MotoGP. In het hedendaagse sport- en entertainmentlandschap is het niveau van consensus dat we in de MotoGP genieten iets waar we deel van uit mogen maken en het legt een fantastische basis voor onze sport om deze groei voort te zetten. We willen FIM bedanken voor hun steun en kijken ernaar uit om MotoGP nog groter en beter te maken dan ooit nu we onze samenwerking voortzetten."

FIM-president Jorge Viegas omschrijft de overeenkomst als niet alleen van groot belang voor de MotoGP, maar ook voor de 'bredere motorsportgemeenschap die de vruchten plukt van de wereldwijde status, waarde en aanwezigheid van deze toonaangevende klasse'.

De overeenkomst volgt na een deal met Liberty Media, dat begint dit jaar 86 procent in aandelen van Dorna Sports overnam voor een bedrag van 4,2 miljard euro. De overname door Liberty Media is nog wel afhankelijk van goedkeuring van relevante organisaties, waaronder de Europese Unie. Pas dan kan de overname afgerond worden. De Amerikaanse mediagigant heeft onlangs nog 825 miljoen dollar aan F1-aandelen in de verkoop gezet om deze overname te bekostigen. Liberty is tevens de commerciële rechtenhouder van de Formule 1 met een deal die tot 2110 doorloopt.