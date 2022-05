Onderhandelingen tussen Espargaro en Aprilia verlopen stroef

De MotoGP-veteraan staat na zeven races op de tweede plek in het wereldkampioenschap, net achter regerend kampioen Fabio Quartararo. In Le Mans stond hij voor de derde race op rij op het podium en in totaal voor de vierde keer dit seizoen. Het is voor het eerst dat Aleix Espargaro een waardige kandidaat voor de wereldtitel lijkt te zijn. De kopman van Aprilia heeft echter nog geen nieuw contract getekend voor volgend jaar. Eerder dit jaar liet de coureur doorschemeren dat het eerste aanbod van zijn huidige werkgever hem ‘verdrietig’ maakte omdat de partijen te ver uit elkaar lagen.

Voorlopig lijkt het erop dat team en rijder nog geen toenadering gevonden hebben. “Ik weet niet wat er aan de hand is, ik weet niet wat ik moet zeggen”, aldus Espargaro. “Het heeft geen invloed op mij, ik ben op dit moment gewoon heel blij en geniet van het moment. Maar ik hoop dat ik binnenkort meer nieuws heb over mijn toekomst, want dat zou mij meer rust geven. Ik zou zeggen dat ik niet veel meer kan doen. Ik kan elke race winnen, maar dat is heel moeilijk. Elke race finishen en vaak op het podium staan, dat kan ik doen. De markt is echter idioot, het kampioenschap is idioot. Het niveau van alle rijders is ongelofelijk.”

"Dit is de motor waar ik altijd van gedroomd heb"

Met het oog op het huidige seizoen is Espargaro lyrisch. Hij staat op vier punten van WK-leider Fabio Quartararo, die hij zondag in Le Mans achter zich hield. “Ik heb er geen woorden voor”, zegt Espargaro. “Ik heb er ook geen verklaring voor. Ik weet niet echt wat er gaande is. Ik ben dit seizoen aan het genieten. Dit is de motor waar ik altijd van gedroomd heb. Ik heb de engineers gevraagd zo’n motor te bouwen en dat hebben ze gedaan, wat heel knap is. Ze hebben de motor dit voorseizoen heel erg verbeterd. De motor is fantastisch, hier droomde ik altijd van. Nu sta ik op slechts vier punten van Fabio, heb ik honderd punten in zeven races gehaald en gaan we bij de teams aan kop. Het is te gek.”