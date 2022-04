Oliveira het snelst in ook natte derde training GP Portugal

Het asfalt van het Autodromo Internacional Algarve was net als op vrijdag kletsnat. Hierdoor wist maar een handjevol rijders in het eerste kwartier hun tijd aan te scherpen. Marc Marquez stond bij aanvang bovenaan met 1.50.666, zijn toptijd uit de eerste vrije training van vrijdag. Na een kwartier knabbelde thuisrijder Miguel Oliveira wat van de snelste chrono af; de KTM-piloot kwam tot 1.50.583 en vervolgens 1.50.552.

Joan Mir was ook op dreef in de eerste deel van de training. De Suzuki-rijder steeg naar de tweede plek. Regerend wereldkampioen Fabio Quartararo ging naar P3. Rond het halfwegpunt begon het harder te regenen, maar Brad Binder liet zien dat er nog steeds iets mogelijk was; hij werkte zich op naar de vierde positie op een tiende achterstand van Oliveira. De Zuid-Afrikaan toonde echter ook aan dat rap rondgaan op het Portugese hemelvocht niet zonder risico is; gelijk na zijn tijdverbetering kwam hij in bocht 9 ten val.

Bastianini en Bagnaia missen de boot

Voor Marco Bezzecchi was het een sessie met twee gezichten. Onder het toeziend oog van zijn teambaas en negenvoudig wereldkampioen Valentino Rossi, die vorig jaar een punt achter zijn MotoGP-loopbaan zette, ging de VR46-rijder met nog vijf minuten te gaan hard onderuit (highsider) in bocht 1. De rookie stond op dat moment op een keurige zevende plek. Bezzecchi zou ook op die positie eindigen, want tijdverbeteringen zaten er in de slotfase niet meer in.

De top-vijf van de gecombineerde tijdenlijst werd zaterdagochtend gevormd door Oliveira, Mir, Quartararo, Brad Binder en Marc Marquez. Pol Espargaro eindigde als zesde, voor Bezzecchi en Johann Zarco. Aleix Espargaro en Jack Miller maakten de top-tien vol en plaatsten zich daarmee ook voor Kwalificatie 2. Onder de rijders die de boot misten, en dus zullen moeten aantreden in Kwalificatie 1, bevinden zich WK-leider Enea Bastianini, Francesco Bagnaia, Alex Rins en Jorge Martin.

Ook Marquez-broers ten val

Na tien minuten in de sessie crashten kort na elkaar Marc Marquez en zijn jarige (26) broer Alex. Marquez verloor de controle over zijn machine bij het accelereren uit bocht 8. De meervoudig kampioen werd van de Honda geworpen. De snelheid was niet hoog, maar de Spanjaard kwakte wel lelijk tegen het asfalt. Qua schade bleef het bij een kapot vizier. Een paar tellen later ging Alex Marquez onderuit in bocht 4. Remy Gardner en Darryn Binder waren de andere crashers in de derde oefensessie.

De kwalificatie begint zaterdagmiddag om 15.10 uur (NL-tijd). Daarvoor is er nog een vierde vrije training, vanaf 14.30 uur.

Uitslag: Derde vrije training MotoGP Grand Prix van Portugal