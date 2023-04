RNF-rijder Miguel Oliveira heeft een goed gevoel overgehouden aan zijn comeback op het Circuit of the Americas. De Portugese coureur kwam hard ten val tijdens de openingsrace van het seizoen door een fout van zesvoudig wereldkampioen Marc Marquez. Laatstgenoemde was nog niet hersteld van de crash en miste daardoor ook de derde race van het seizoen, maar Oliveira was weer fit genoeg bevonden door zijn dokters.

Oliveira liet zien er meteen weer te staan in Amerika, na een dubbele puntenfinish op een circuit dat overduidelijk geen favoriet is van de Portugees. De RNF-coureur kwam als achtste over de streep van de sprintrace, en bouwde voort op deze prestatie door in de hoofdrace op de vijfde plaats te finishen. Het verschil tussen hem en Aprilia-fabriekscoureur Maverick Vinales was slechts een seconde. Oliveira kijkt daarom ook positief terug op zijn race: “Het was zeker niet slecht. Het was een lastige dag, omdat je hier zo snel crasht. Ik was alleen al erg blij dat ik op mijn motor bleef zitten en dat ik competitief kon zijn. Het was een kleine overwinning nadat ik terugkwam van mijn blessure en ook nog eens op een circuit dat mij echt niet ligt. Vijfde is daardoor een goed resultaat”, concludeert hij.

Oliveira zat nog niet helemaal topfit op zijn motorfiets. Zijn team maakte niet bekend wat voor blessure de Portugees precies opliep, maar later werd duidelijk dat hij een pees beschadigd had met de val. “Ik merkte zeker wel wat van de blessure, maar eerlijk gezegd had ik zoveel pijn in mijn hele lichaam dat het slechts een druppel op de gloeiende plaat was”, zo verwijst hij naar de fysiek uitdagende Grand Prix van de Verenigde Staten. Meerdere coureurs klaagden over de omstandigheden in Amerika. Naast dat het van nature al een circuit is die veel van het lichaam van een motorcoureur vraagt, was de asfaltlaag wederom ook niet in optimale staat.