Oliveira niet blij met gedrag van 'kinderachtige' Bagnaia

Oliveira reed tijdens het tweede deel van de kwalificatie een langzamere ronde toen de achteropkomende Bagnaia hem tegenkwam bij La Chapelle. De Ducatist moest daardoor zijn ronde afbreken. De Pramac-rijder was op dat moment slechts veertien duizendsten langzamer dan de poletijd en was woedend op Oliveira. Ook toen beide heren de pitstraat bereikten, was Bagnaia nog ziedend en kwam het bijna tot een handgemeen. Oliveira vond dat een stap te ver en noemde het ‘onacceptabel’.

“Pecco gedroeg zicht kinderachtig na mijn derde ronde in Q2. Ik reed niet op de ideale lijn, maar ook niet helemaal naast de baan”, zei Oliveira over het incident. “Ik zag niet dat hij eraan kwam en ineens begon hij met zijn hand te wapperen. Het slechtste is wat mij betreft nog dat hij voor mijn motor langs kruiste en een poging deed om mij te laten vallen. Ook bij het ingaan van de pits. Wat mij betreft is dat het bewijs dat hij een kind is. Wanneer je een andere rijder in gevaar brengt vanwege een snel rondje, dan is het blijkbaar normaal je zo te gedragen. Ik maak misschien fouten op de baan, maar ik probeer m’n tegenstanders altijd met respect te behandelen. Wat mij betreft was dit niet acceptabel.”

Oliveira kwalificeerde zich uiteindelijk op de twaalfde plaats voor de Franse GP, Bagnaia klokte de zevende tijd op het circuit van Le Mans. Na afloop bood Bagnaia zijn excuses aan bij de Portugees, hij gaf toe dat zijn reactie ten opzichte van de Tech 3-rijder ‘overdreven’ was. “Ik moet me verontschuldigen bij Miguel. Ik word erg nerveus als ik andere langzame rijders tegenkom terwijl ik aan het pushen ben”, zei de Italiaan. “Ik reageerde overdreven, ik was te nerveus en boos. Hij reed langzaam, maar hij dacht zeker dat je in de kwalificatie drie rondjes kunt pushen en dan terug naar de pits gaat. Voor mij was het de vierde ronde, ik was nog aan het pushen. Als ik hem tegenkom zal ik mijn excuses aanbieden, ik zal hem vragen voorzichtiger te zijn en zich te realiseren wat er verder op het circuit gaande is.”

Met medewerking van Gerald Dirnbeck