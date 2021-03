Oliveira: KTM wordt in Qatar beperkt door bandenkeuze

De race Qatar is traditiegetrouw een flinke uitdaging voor Michelin. Het is de enige wedstrijd op de kalender die in de avonduren gereden wordt en dat vraagt flexibiliteit van de bandenleverancier. Bij droge omstandigheden hebben coureurs keuze uit drie verschillende compounds aan de voor- en achterkant. Het feit dat er overdag getraind wordt en de races ’s avonds plaatsvinden, zorgt er echter voor dat de keuze vrij beperkt is. En zeker voor bepaalde fabrikanten als Honda en KTM. Die machines zijn minder competitief op de zachte voorband. In Qatar moet er echter met die zachtste compound gereden worden als het kwik in de avond verder zakt, met een hardere compound is het een stuk lastiger deze op bedrijfstemperatuur te krijgen.

Dat er praktisch één band bruikbaar is, kan rekenen op afkeuring van Oliveira. “Helaas is de lijn tussen een goede en een slechte band om onze motor te laten werken heel dun”, verklaarde Oliveira na een teleurstellende Qatar GP. “Om eerlijk te zijn is het heel teleurstellend om dan te zien welke banden we dan tot onze beschikking hebben. Er wordt gekozen op basis van wat bruikbaar is en niet welke band het beste is. We hebben zelf geen keuze bij het gebruiken van de zachte band, dat moeten we gewoon doen. We kunnen niet iets anders gebruiken dan deze [zachte] band. De combinatie tussen het karkas en het rubber van de medium is gewoon verkeerd, dat hebben we vanaf de eerste testdag hier aangegeven. Niemand gebruikt de medium, dus het is wel duidelijk waarom dat zo is."

'Geen probleem van de motor'

Het verschil is volgens Oliveira duidelijk als er overdag gereden wordt, dan komt KTM over het algemeen een stuk sterker voor de dag. "We gebruiken de harde voorband wanneer het heel warm is, dan zijn we ook competitief. Een bandenfabrikant moet er in mijn ogen voor zorgen dat we verschillende opties hebben en dat die opties ook daadwerkelijk werken. Zeker met de ervaring die ze hebben. Het tegenovergestelde gebeurt. We kunnen niet zes maanden een motor ontwikkelen op een bepaalde band wanneer deze ineens uit de allocatie gehaald wordt. Het resultaat van vandaag is derhalve niet te linken aan een probleem met de motor.”

Wat betreft de Grand Prix van Qatar kon Oliveira blij zijn met een handvol punten, maar de problemen met de banden zorgden ervoor dat hij in het laatste deel van de race niet competitief was. “Een zware race”, concludeerde Oliveira na het behalen van de dertiende plaats. “Ik voelde me best competitief in de eerste helft, maar daarna was de voorband aan de rechterkant helemaal stuk en kon ik de race niet op een goede manier eindigen. Dat is in feite het verhaal van de dag.”

Dit weekend mogen de KTM-coureurs nog een poging doen in Qatar, dan vindt namelijk de Grand Prix van Doha plaats.