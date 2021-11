Oliveira blessurevrij na crash met Lecuona in GP van de Algarve

Tech3-coureur Iker Lecuona zat Oliveira in de Grand Prix van de Algarve aardig op de hielen en wilde maar wat graag de tiende plek overnemen. In de 24e en voorlaatste ronde verloor de Spanjaard zichzelf in zijn dadendrang en reed met zijn KTM tegen die van Oliveira. Het incident leidde tot een rode vlag en daarmee het einde van de wedstrijd.

Geen blessures

Beide coureurs konden lopend het strijdtoneel verlaten, maar Miguel Oliveira ging nog wel langs het ziekenhuis voor een check. Hij was geraakt door de machine van Lecuona. "Bij geen van de onderzoeken is iets naar voren gekomen", aldus de Portugees die vorig jaar nog op Portimao wist te winnen. "Dat is goed nieuws, maar ik moet de komende dagen alles goed in de gaten houden."

Oliveira baalt uiteraard van de crash voor eigen publiek. "Het ging in de race een stuk beter dan op vrijdag en zaterdag. Ik was onderweg naar een plek in de top-tien na een heel goede start. Ik ben teleurgesteld, maar we gaan verder. Hopelijk kan ik het jaar mooi afsluiten in Valencia."

Lucuona: "Ik raakte een hobbel"

Volgens Lecuona was een hobbel in de baan de boosdoener. De 21-jarige piloot, die volgend jaar uitkomt voor Honda in het WK Superbike, had naar eigen zeggen moeite met remmen en was een paar keer naast de omloop geweest. "Ik voelde mij het hele weekend goed, maar in de race had ik ineens veel moeite met remmen. Vanaf de tiende ronde worstelde ik met de voorkant. Een paar keer blokkeerde ik en ik heb drie of vier valpartijen in bocht 5 weten te voorkomen en eentje in bocht 13."

Na een goede start op Portimao zakte Lecuona - die was gestart vanaf een knappe P10 - af in het veld. "Ik verloor de aansluiting met de voorste groep, maar wist dat er nog steeds een goede klassering in zou zitten. Ik knokte rondenlang met Miguel, maar ook met Binder en Bastianini. Ik wilde Miguel inhalen en raakte een kleine hobbel. Ik heb gelijk sorry tegen Miguel gezegd. Maak je geen zorgen, antwoordde hij."

Komend weekend is de slotrace in Valencia. Oliveira staat dertiende in het WK, mede dankzij een fraaie zege in Catalonië. Theoretisch kan hij nog achtste worden. Op die plek staat nu Aleix Espargaro (113 punten). Lecuona bezet met 38 punten, evenveel als Valentino Rossi, de negentiende plaats.