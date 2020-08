Officieel: Portimao gastheer van seizoensfinale MotoGP

Motorsport.com kon eerder al melden dat de MotoGP later dit seizoen het seizoen afsluit op Portimao. De bevestiging liet echter nog even op zich wachten. Die kwam maandagmiddag toen de FIM en MotoGP het nieuws officieel maakten. Het is een welkome toevoeging, nadat de Aziatische races vorige week definitief geschrapt werden. De datum voor de wedstrijd is 20-22 november, het circuit hoopt dan 30.000 fans te verwelkomen tijdens het raceweekend.

Dorna Sports CEO Carmelo Ezpeleta zei: "Het is groot nieuws voor ons, we hebben in 2017 een contract getekend met Portimao dat ze op reserve zouden staan in het geval van andere annuleringen en deze keer hebben we contact met ze opgenomen. We zijn er geweest met de Superbikes en het is voor ons een geweldige kans. Bij de deal inbegrepen zit dat het circuit na de wedstrijd van het WK Superbikes (afgelopen weekend) opnieuw geasfalteerd zal worden. Toen we dat aan de rijders vertelden waren ze erg blij, ze hebben het circuit op televisie gezien maar zijn er zelf nog nooit geweest. Portugal heeft een plek in de geschiedenis van onze sport, er hebben in het verleden historische duels plaatsgevonden in Estoril. Het is goed dat we nu terugkeren, zeker met Miguel Oliveira aan de start. Het is goed dat een Portugese rijder in eigen land in actie kan komen."

30.000 fans

"Het is voor ons een mooie mijlpaal dat we de MotoGP eindelijk op ons circuit mogen verwelkomen", verklaarde Autodromo Internacional do Algarve CEO Paulo Pinheiro. "We hebben hier samen met Dorna lang aan gewerkt, we hebben in 2017 al een akkoord gesloten en dat is nu eindelijk bevestigd. We werken eraan dat we fans bij de races toe kunnen laten, we starten met een capaciteit van 30.000 fans. Dan zullen we met Dorna en de instanties kijken hoe het protocol eruit komt te zien."

Het is voor het eerst sinds 2012 dat er een Grand Prix op Portugese bodem verreden wordt, destijds werd gereden op Estoril. Eerder maakte de Formule 1 al bekend dat Portimao op de kalender toegevoegd is. Voor de komst van beide klassen krijgt het circuit een nieuwe asfaltlaag.