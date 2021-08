Officieel: Petronas stopt als sponsor van Sepang Racing Team

Petronas kwam in 2018 op het wereldtoneel met de sponsoring van Sprinta Racing in Moto2 en Moto3. Een jaar later stapte het Sepang Racing Team met behulp van Petronas in de MotoGP. Ondanks dat de formatie flink wat successen boekte, komt er aan het eind van dit jaar wel een eind aan de samenwerking. Het huidige contract wordt niet verlengd voor de volgende periode, zoals Motorsport.com eerder deze week al kon melden.

“SIC wil Petronas bedanken voor de steun tijdens deze samenwerking en de prachtige reis die we samen gemaakt hebben”, aldus Azhan Shafriman Hanif, de CEO van het Sepang International Circuit. “We respecteren de beslissing van Petronas en hebben geconcludeerd dat we tijdens deze samenwerking onze doelstellingen bereikt hebben. We hebben een mooie tijd achter de rug met uitstekende resultaten en memorabele momenten. Ik geloof niet dat dit het eind van onze samenwerking in de motorsportwereld is, we gaan door met onze missie om motorsporttalent uit Maleisië verder op te leiden.”

Met het vertrek van Petronas staat het Sepang Racing Team voor een flinke uitdaging wat betreft haar toekomst in de MotoGP. Naar verluidt hebben verschillende teamleden al te horen gekregen dat ze voor volgend seizoen op zoek moeten naar ander werk. Ook heeft het er alle schijn van dat Yamaha SRT vanaf volgend seizoen met maar één coureur in actie komt en gedurende het seizoen de beschikking krijgt over oudere motoren. Moto3-coureur Darryn Binder zou een van de kandidaten zijn om rechtstreeks over te stappen naar de MotoGP. In het persbericht laat SIC weten dat het team naar verwachting in Silverstone meer details gaat geven over de toekomst.

De huidige rijders gaan na dit seizoen ook hun eigen weg. Franco Morbidelli stapt over naar het fabrieksteam terwijl Valentino Rossi na een lange carrière afzwaait. Wat het vertrek van Petronas betekent voor de coureurs in Moto2 en Moto3 is nog niet duidelijk.